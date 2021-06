Récompenses de match de la défaite décevante de l’Allemagne 2:0 contre l’Angleterre lors des 16 derniers de l’Euro

Échange de maillot : Raheem Sterling

L’ailier de Manchester City était sans doute le meilleur joueur sur le terrain ce soir, et il était sûrement le meilleur joueur anglais aujourd’hui, aux côtés de Harry Maguire. Sterling a marqué un brillant but d’équipe pour les Britanniques, qu’il a commencé.

Der Kaiser : Mats Hummels

L’ancien défenseur du Bayern Munich Mats Hummels a passé une soirée décente pour l’Allemagne et était probablement l’un des meilleurs joueurs allemands sur le terrain. Il a fait des tonnes de tacles au bon moment et son moment le plus notable a été lorsqu’il a dégagé le ballon devant Sterling à la fin de la première mi-temps. Dans l’ensemble, une solide performance du défenseur du Borussia Dortmund. Hummels a prouvé pourquoi Joachim Low l’a rappelé dans l’équipe nationale.

Fußballgott : Toni Kroos

Il était difficile de choisir le meilleur milieu de terrain, car le milieu de terrain allemand était pratiquement inexistant tout au long du match. L’Allemagne a bien joué et organisé tout au long de la première mi-temps, mais s’est ensuite effondrée en seconde période. Et les Britanniques ont capitalisé. L’ancien joueur du Bayern Munich s’est montré calme tout au long du match et a essayé de fournir de bonnes passes à ses coéquipiers, mais il était difficile d’avancer pour l’Allemagne car l’opposition était tellement concentrée au centre du terrain, et Joachim Low n’a pas pu trouver un solution. En fin de compte, Toni Kroos n’a pas pu aider l’Allemagne à gagner le match et était juste au-dessus de médiocre ce soir.

Der Bomber : Kai Havertz

Bien que Kai Havertz n’ait pas joué un grand match, il était l’un des meilleurs fournisseurs pour l’Allemagne ce soir. Lorsque le milieu de terrain allemand n’allait pas bien, Havertz s’est replié pour aider à construire de nombreuses attaques. Les meilleures chances de l’Allemagne sont venues de Havertz – les deux ratés de Timo Werner, un excellent ballon pour Thomas Muller et son incroyable tir de volée. Je pense que Low ne sait pas comment l’utiliser correctement, il n’a pas la vitesse ni le physique pour combattre une défense de 5-6 joueurs. Et en plus de cela, il n’est pas un ailier naturel. Et maintenant, les erreurs coûteuses et l’entêtement de Low ont coûté à l’Allemagne une sortie anticipée de l’EURO.

Maître du match : Personne

Pas un seul joueur n’a mérité ce prix, ce qui est très décevant. Je ne peux vraiment pas blâmer les joueurs d’avoir sous-performé, lorsque le plan stratégique de Low a lamentablement échoué – pas seulement ce soir, mais encore et encore, à partir de la Coupe du monde 2018. Avec un goût amer dans la bouche, je peux dire avec plaisir que j’ai enfin hâte de regarder les matchs de l’équipe nationale allemande à l’avenir. Plus de décisions douteuses de Low, seulement de brillantes flicky-flacka !