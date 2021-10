Récompenses de match de la défaite décevante du Bayern Munich 2-1 contre l’Eintracht Frankfurt

Le Bayern Munich a été vraiment mis à l’épreuve par l’Eintracht Frankfurt dans ce qui était une affaire très disputée. Les Bavarois ont affronté l’Atletico 2.0 et leur marque de football de salaud, qui comprenait, sans s’y limiter: perte de temps, défis difficiles, tirer et pousser les joueurs et plonger (l’arbitre s’en fichait de toute façon). Après quelques mois exténuants et une période de matchs avec peu de rotation, le Bayern a craqué. La perte semblait certainement injustifiée.

Voici les récompenses de match pour le jeu :

Échange de maillot : Filip Kostić

Kostić a toujours été l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga, et il a toujours agacé le Bayern chaque fois que die Roten a affronté l’équipe de Francfort. Le match d’aujourd’hui n’était pas différent, l’ailier causant toutes sortes de problèmes avec son rythme et son physique. Avec une superbe passe décisive, un but marqué sur un compteur rapide et de nombreux défis solides, le Serbe a réalisé une performance globale.

Der Bomber : Leroy Sané

Leroy Sané a regardé un joueur différent ces dernières semaines, et aujourd’hui, il a été immense lorsqu’il a défendu et remporté des ballons dans le dernier tiers. Il a fait de belles croix, dont une pêche que Serge Gnabry a ébouriffée à courte distance. Il aurait également dû avoir au moins 2 buts à son actif, sinon pour un gardien de but scandaleux de Trapp. Une bonne prestation dans l’ensemble.

Mention honorable : Choupo Moting – l’un des rares joueurs sur le terrain qui a tout donné et a fait quelque chose de significatif pendant son temps de jeu. J’aurais dû entrer plus tôt. Grand effort.

Der Fußballgott : Robert Lewandowski

Il y avait peu de joueurs aussi actifs que cet homme dans les demi-espaces du milieu de terrain. Aujourd’hui, il a joué davantage un rôle de meneur de jeu et a joué plus profondément que d’habitude, mais avec une grande production. Il a contribué à l’aide pour le but de Goretzka avec une première balle d’un autre monde, et a mis des balles et des coups incroyables pour créer des buts tout au long du match. Il a même envoyé une tête puissante qui aurait dû suffire pour un but sans la Grande Muraille de Francfort.

Il n’aurait pas pu faire grand-chose d’autre, et ses coéquipiers l’ont laissé tomber aujourd’hui avec leur score (ou leur absence) et leurs passes de mauvaise qualité.

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Il n’est pas facile de justifier un prix « Der Kaiser » lors d’une défaite, mais Lucas vient de prendre une décision très simple. Il était le joueur défensif le plus solide du Bayern et a réalisé des blocs et des défis vitaux qui ont privé Francfort des chances en or. Deux exemples me viennent particulièrement à l’esprit : l’un d’eux étant son intervention qui a empêché Francfort d’en encaisser un autre dans les dernières minutes de la première mi-temps, et un autre superbe bloc qui a empêché Borré d’avoir un parcours libre vers le but.

Le Français a également été très bon plus haut sur le terrain, remportant le ballon haut et se mettant face à face à chaque défi de Francfort. Oui, il a fait quelques passes, mais dans l’ensemble, sa performance méritait certainement plus que ce prix.

Maître du match : Kevin Trapp

Cela doit sembler inhabituel de voir un joueur non-Bayern dans cette section, mais cela est tout à fait justifié. Aucun joueur du Bayern n’a brillé comme une star aujourd’hui, mais Kevin Trapp de l’Eintracht l’a fait. Trapp, qui a ébloui entre les bâtons, était en mode principal Manuel Neuer aujourd’hui (quel choc!) un nombre incalculable de fois. À un moment donné, le match est devenu super frustrant et il ne semblait tout simplement pas que le Bayern pouvait marquer plus de buts contre cet homme. Il avait l’air en contrôle total et a en quelque sorte mis fin à l’attaque du Bayern.

Les Bavarois n’ont donc pas marqué après leur premier but, et Trapp est la principale raison pour laquelle Francfort a gagné. Une performance historique, qui fera sans aucun doute partie de ses plus beaux souvenirs.

Récompenses bonus :

Douchebag du match : L’arbitre – N’a besoin d’aucune explication.

Le prix Timo Werner : Serge Gnabry – Je suppose que toutes ces discussions sur la prolongation du contrat ont dû lui monter à la tête, car le chef du Bayern semblait être arrivé sur le terrain après avoir manqué de gaz de cuisson.

Prix ​​Perdu dans les bois : Dayot Upamecano – J’espère vraiment que c’était juste un jour de congé pour lui, parce que ce n’était pas bon. Upamecano a été surpris en train de regarder le ballon lors du premier match de l’Eintracht, lorsque Hinteregger n’a eu qu’à hocher la tête sans contestation. A été carrossé par Kostic and co. pour le deuxième de l’Eintracht, et avait l’air chancelant en deuxième mi-temps. J’espère et je crois qu’il s’agissait d’un cas ponctuel, parce que c’était mauvais.