Récompenses de match de la fastidieuse victoire 2-1 du Bayern sur Mayence 05

Le Bayern Munich a fermé le score à 2-1 contre Mayence 05. Ce fut un match délicat car il est venu après Der Klassiker contre le Borussia Dortmund suivi d’une soirée de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Mayence peut être très pénible à l’arrière dans de tels scénarios et c’est exactement ce qui s’est passé ce soir. Le Bayern a commencé avec un dos trois et n’était pas au mieux de sa forme. Cela semblait être une continuation de leur premier jeu de vitesse de mercredi soir contre le Barça. Mais les champions ont montré leur courage pour remporter une importante victoire serrée. Voici les récompenses des matchs :

Échange de maillot : Karim Onisiwo

Onisiwo et son collègue attaquant Burkhardt étaient une poignée à gérer pour le BayernPhoto de Sebastian Widmann/.

L’attaquant autrichien a réalisé une solide performance face à la plus grande opposition de la Bundesliga. Le joueur de 29 ans a marqué un but dangereux en début de match pour Mayence et a mis les visiteurs sur le devant de la scène. L’intensité de Mayence associée au fait que le Bayern ne tirait pas à fond était la situation idéale qui a conduit Mayence à cet objectif. Le Bayern a été laissé à la poursuite en vain pour le reste de la première mi-temps. Onisiwo était également excellent dans son travail défensif. Pour un cible de 6 pieds 2 pouces, la quantité de retours en arrière et de défis auxquels il a été impliqué pour faire pression sur l’équipe locale était impressionnante. En plus de lui, ses coéquipiers Jonathan Burkardt, Alexander Hack et Moussa Niakhate ont tous donné bien du fil à retordre au Bayern.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

C’est la performance qui va aider le Français à reprendre beaucoup de confiance. Bien qu’il ait commencé le match un peu lentement avec Lucas supervisant la ligne de fond, Dayot a grandi dans le jeu et a réalisé une superbe seconde mi-temps. Il a réussi à rester debout et a réussi de nombreuses interceptions intelligentes dans le troisième du Bayern. Sa présence était vitale pour décourager les joueurs de Mayence lors de leurs incursions occasionnelles mais pénétrantes dans la moitié de terrain de l’équipe locale. Avec un taux de réussite de plus de 90 pour cent et 3 des 5 plaqués réussis, ce fut une soirée globalement décente pour le joueur de 23 ans. Ses compatriotes ont fait un bon match à l’exception de l’erreur qui a mené au premier but. L’arrière trois du Bayern reste le deuxième meilleur par rapport aux quatre arrières qui font tant pour cette équipe.

Fußballgott : Corentin Tolisso

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Étant le seul milieu de terrain central à temps plein sur le terrain, Tolisso a fait un excellent travail. Le milieu de terrain est le noyau à travers lequel la pression est absorbée par l’équipe. Bien que Thomas Muller fasse un excellent travail au milieu de terrain, il aime être en avance et intimider l’opposition plutôt que de s’asseoir pour absorber la pression. Alors que la présence de Joshua Kimmich ou de Leon Goretzka aurait facilité la vie du Bayern face à la presse de Mayence, Tolisso a gardé la ligne simple et avec sa distribution précise a forcé les joueurs de Mayence à faire des allers-retours. Coco a réussi 4 passes clés et a obtenu un taux de réussite de 94 %. Ses passes précises ont aidé le Bayern à transformer les récupérations de balles en demi-opportunités à plusieurs reprises.

Muller mérite une mention honorable pour être le moteur même s’il n’a pas passé une bonne journée. À plusieurs reprises, le match n’allait nulle part et c’était le vice-capitaine du Bayern qui essayait constamment de faire bouger les choses dans un match par ailleurs hasardeux.

Der Bomber : Jamal Musiala

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

L’orignal jouait la plupart du temps tranquillement jusqu’à ce que son moment arrive à la 74e minute. Jamal était souvent en infériorité numérique pour contrer ses pieds difficiles et cette stratégie a presque fait le travail pour Mayence. Cependant, lorsque l’occasion s’est présentée, la première touche de Jamal était tout simplement époustouflante. Il a complètement jeté son marqueur avec sa première touche qui a été suivie d’un tir discipliné pour trouver calmement le coin du but était la cerise sur le gâteau. Avoir 18 ans et marquer un but gagnant comme celui-là est tout simplement sensationnel de la part de Musiala.

Maître du match : Kingsley Coman

Photo de Sebastian Widmann/.

Il était le meilleur joueur de la soirée du Bayern. Coman étant sur le point d’expirer son contrat semble être une toute autre bête. Peut-être que le Bayern a juste besoin de le prolonger chaque année. Le sang-froid et la confiance en lui de King étaient un spectacle à regarder. Il n’y avait pas beaucoup de cris de frustration habituels à la fin d’une mauvaise balle finale. Il a marqué un but brillant, mettant le ballon entre les jambes du gardien en premier lieu. Deuxièmement, si la dernière balle n’était pas cadrée, King ne semblait pas trop s’en soucier. Il vient de revenir pour courir à nouveau au but.

L’expression du visage de King lorsqu’il a été taclé par Niakhate juste avant que Niakhate n’attrape un problème montrait clairement son état d’esprit alors qu’il roulait au ralenti. Il est apparu comme étant très objectif sur le jeu et se concentrant uniquement sur ce qui devait être fait ensuite. Une bête complètement différente. J’espère qu’il restera sans blessure et que nous pourrons voir plus de ce Coman à l’avenir.