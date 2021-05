Récompenses de match de la glorieuse victoire 6-0 du Bayern Munich sur le Borussia Mönchengladbach

Le Bayern Munich a ébloui contre Gladbach (des adversaires généralement délicats) dans ce qui était une brillante performance. Ce jeu a démontré tout ce dont le Bayern est capable au sommet de son football impressionnant et rapide et direct. Voici les artistes les plus remarquables du match d’aujourd’hui:

Échange de maillot: Florian Neuhaus

Cet homme mérite le battage médiatique. Actuellement l’un des milieux de terrain les plus convoités d’Europe, le natif de Bavière a impressionné par sa grande portée de passes et son jeu intelligent. Cherchant toujours à ouvrir la défense du Bayern avec des ballons précis, à servir d’exutoire pour soulager la pression et à aider l’attaque de Gladbach avec la presse, il était l’un de leurs joueurs les plus actifs aujourd’hui. Malchanceux avec la pénalité de handball, et si la défense du Bayern n’avait pas fait un changement stellaire, il aurait pu obtenir au moins une passe.

Der Bomber: Thomas Müller

Le raumdeuter du Bayern était à nouveau partout. Trouvant constamment des poches d’espace dans lesquelles courir, il a ouvert des canaux pour ses coéquipiers à l’avant avec des passes précises, a pressé les défenseurs de Gladbach sans pitié et a contribué avec un but et une aide. Il faisait également partie de chaque mouvement du Bayern à l’avant, jouant avec des mannequins, des balles et une bonne défense aussi. Il a également aidé à récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse à plusieurs reprises. Un changement très industrieux de la forme CAM du Bayern.

Der Fußballgott: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich est, en termes simples, le meilleur meneur de jeu et le milieu de terrain central du monde, et il continue de faire des changements pour affirmer sa position au sommet. Le match d’aujourd’hui n’a pas fait exception. Des passes précises, de bons dribbles au milieu de terrain, un excellent pressage et beaucoup de distance parcourue. Il n’y avait pas de métrique dans laquelle Kimmich n’excellerait pas. Il a constamment troublé les défenseurs de Gladbach avec ses balles et son ravitaillement en aile et n’a jamais ralenti. «Ein Berserker», comme KHR l’appelait un jour.

Der Kaiser: Benjamin Pavard

Les défenseurs français du Bayern jouent en ce moment. Benji Pavard m’a donné, à moi et aux fans du Bayern, le monde à plusieurs reprises pour sauter dans les airs en criant «PAVAAAARRRRRR» aujourd’hui. Il était tout simplement impeccable. C’était probablement sa meilleure performance défensive jamais vue pour l’équipe bavaroise. Il a réussi 4 tacles brillants et 2 blocs incroyables pour priver les attaquants de Gladbach de bonnes occasions de marquer des buts. C’est tellement bon de le revoir et confiant, et nous pouvons espérer que c’est le niveau qu’il commence à nous montrer régulièrement. Dépensez cet argent ailleurs, Brazzo! Nous n’avons pas besoin d’un nouveau RB.

Maître du match: Robert Lewandowski

M. fiable du Bayern. Le meilleur joueur du monde. L’homme que nous nous sentons tous honorés de regarder sur le terrain. Robert Lewandowski était le meilleur joueur sur le terrain d’un mile aujourd’hui, et je n’ai tout simplement pas assez de mots pour décrire à quel point il est bon. Je pense que j’ai déjà utilisé tous les adjectifs superlatifs dans le passé. Il est juste sensationnel.

Dans un match où presque tout le monde pensait qu’il aurait du mal à marquer, il a réussi un coup du chapeau sans faille (y compris un but qui devrait certainement être un prétendant au but de la saison), une passe décisive et a également réussi un changement exceptionnel au milieu de terrain. . Il a reculé pour servir de canal pour faire avancer le ballon, a contribué avec 7 (!!!!) passes clés et était au top de son jeu en ce qui concerne les trucs, les mannequins, les chips et les muscade.

Le point culminant de son jeu aujourd’hui pour moi était sans aucun doute son deuxième but. Une longue balle de Müller s’approcha du pôle à une certaine hauteur; il leva les yeux pour calculer la trajectoire, fit pivoter son corps vers le haut pour que son pied droit rencontre le ballon et tira avec une volée acrobatique et incroyable qui passa devant un défenseur et le gardien de but comme une fusée et s’enfonça dans le coin le plus éloigné. Cet homme se fixe de nouvelles normes chaque saison, et c’est un tel plaisir de le voir jouer en rouge bavarois. Chapeau bas, mon joueur de la saison!

Mentions honorifiques:

Lucas Hernandez: Résolu et brillant à l’arrière. Je ne peux vraiment pas attendre la défense de la saison prochaine.

Jérôme Boateng: Solide comme le roc. A remporté le ballon très haut sur le terrain plusieurs fois et semblait vraiment confortable pour la plupart.

Alphonso Davies: Nous récupérons lentement mais sûrement les Davies de 2019/20.

Kingsley Coman: Étiré la ligne de fond et tourmentera certainement Lazzaro et Ginter dans leurs cauchemars ce soir.

Manuel Neuer: Le meilleur du monde. Dit Nuff.

Hansi Flick: C’était la quintessence de Flicki-Flaka. Merci pour les souvenirs, coach. Nous vous souhaitons tout le succès avec le NT allemand!