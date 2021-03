Récompenses de match de la victoire 1: 0 de l’Allemagne sur la Roumanie

Échange de maillot: Florian Nita

Le gardien roumain a passé une soirée fantastique. Il a effectué une série d’arrêts et a tenu à distance les joueurs attaquants du visiteur. Sûrement s’il n’avait pas fait une performance aussi magnifique, l’Allemagne aurait facilement gagné avec au moins une différence de buts de 3-4. Il a terminé le match avec huit arrêts.

Der Kaiser: Lukas Klostermann

Une performance décente de l’arrière droit du RB Leipzig. Il était très actif et a bien fait ses devoirs défensifs. Mais il a également été très utile pour le jeu offensif de l’Allemagne. Il a bien utilisé l’espace et a presque toujours parfaitement chronométré ses courses. Emre Can était bon aujourd’hui, mais Klosterman était le meilleur joueur défensif aujourd’hui. Il sera intéressant de voir comment la défense allemande fera face à des adversaires beaucoup plus coriaces que l’Islande et la Roumanie.

Fußballgott: Joshua Kimmich

Le milieu de terrain du Bayern a été très actif aujourd’hui, car il a couvert beaucoup de terrain pour endormir les attaques de la Roumanie. Il a fait le travail dur lorsque l’Allemagne a perdu la possession, et il a poursuivi le ballon et a souvent repris possession du ballon. Kimmich a failli marquer un but ce soir, mais son tir a été légèrement dévié et le ballon a touché les boiseries. Il avait une passe clé et avait 90% de passes précises. C’est incroyable de voir comment il a amélioré ses passes. Désormais, toute précision inférieure à 90% est inférieure à la moyenne pour Joshua.

Der Bomber: Leroy Sané

Un autre match brillant de l’ailier du Bayern Munich. La plupart des attaques l’ont traversé et il est en train de devenir le point focal de l’attaque. Malheureusement, il n’a ni marqué de but ni effectué de passe décisive, mais dans l’ensemble, il a fait sentir sa présence. Il aurait probablement contribué davantage à son équipe si Nita n’était pas à la hauteur de sa tâche. Ses runs étaient parfaits, avec beaucoup de vitesse et une bonne technique. J’ai le sentiment que Sane doit encore travailler sur son coup de grâce et essayer de ne pas compliquer sa dernière passe ou son tir. Néanmoins, il était assez impressionnant ce soir.

Maître du match: Serge Gnabry

Serge Gnabry continue sur sa bonne forme après s’être remis d’une blessure il y a quelques semaines. Serge, qui joue habituellement sur l’aile, a de nouveau joué au centre de l’attaque ce soir. Il a de nouveau excellé. Il aurait pu marquer une douzaine de buts, mais à la fin, il a marqué le but gagnant. Il a eu des sprints intéressants – une fois, il a failli marquer d’une course en solo de sa propre moitié. Avec sa performance, il méritait sans aucun doute le prix «Meister of the Match».