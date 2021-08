Récompenses de match de la victoire 12-0 du Bayern Munich sur Bremer SV au premier tour du DFB Pokal

Échange de maillot : Personne

Le Bremer SV n’a tout simplement opposé aucune résistance aux attaques du Bayern Munich. Ils ont insisté jusqu’à ce qu’ils encaissent leur premier but, puis ils ont garé le bus. Ils auraient probablement pu essayer de montrer un peu plus d’esprit de compétition. Pourtant, c’est une équipe amateur techniquement, donc nous ne pouvons pas attendre grand-chose d’eux lorsqu’ils affrontent l’une des meilleures équipes du monde.

Der Kaiser : Tanguy Nianzou

Le jeune défenseur français s’est montré très prometteur ce soir. Il a assuré une présence sûre et a fait de très bons tacles. Dans la première partie du match, il a souvent donné le ballon à Süle. Au fur et à mesure que le match avançait, Nianzou montrait de plus en plus de confiance. Il a même fait une passe décisive pour le dixième but du Bayern. Bien qu’à la 49e minute, il ait montré sa faiblesse – sous la pression, il a perdu le ballon dans sa moitié et a donc créé une contre-attaque dangereuse pour Bremer.

Der Fußballgott : Corentin Tolisso

Tolisso a finalement commencé et l’a plutôt bien utilisé. Il a mis du temps à entrer dans le match, mais avec ce temps, il a commencé à mieux jouer. Il a souvent fait des tacles cruciaux au milieu de terrain et a pressé l’opposition. Au final, il a réussi à marquer un but après que le gardien ait sauvé le tir de Serge Gnabry à la 88e minute. Il est sûrement une excellente option pour l’équipe du Bayern lorsqu’il est en pleine forme, mais malheureusement, ce n’est souvent pas le cas.

Der Bomber : Jamal Musiala (alias « Bambi »)

Le jeune a montré tout son potentiel ce soir. Il a juste dominé tous les joueurs adverses auxquels il a été confronté et a été si dominant dans chaque duel. Il a montré à quel point il pouvait marquer, dribbler, passer et même défendre. Il a définitivement une saison passionnante devant lui, où il pourrait obtenir plus de minutes en équipe première sous Julian Nagelsmann. Malheureusement, l’un de ses buts a été considéré comme un but contre son camp, alors Musiala a terminé le match avec un doublé à son nom au lieu d’un triplé.

Maître du match : Eric Maxim Choupo-Moting

Eh bien… qu’est-ce qu’il y a à dire ? L’attaquant camerounais du Bayern a été impliqué dans presque tous les buts du Bayern. Il était tout simplement incroyable ! Il a démontré un assortiment de compétences ce soir – du tir au dribble, et même montrant une grande portée et une grande vision avec son passage. Il était partout sur les défenseurs de Bremer et les poussait souvent à commettre des erreurs. Il a souvent trouvé des poches d’espace tout au long du match et était toujours prêt à tester les gardiens de Bremer, qui ont partagé respectivement 70 et 20 minutes entre Sebastian Kurkiewicz et Daniel Kunkel. Il a montré que le Bayern et Robert Lewandowski peuvent compter sur lui comme remplaçant fiable lorsque le n ° 9 du Bayern ne peut pas être impliqué.

Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via .