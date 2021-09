Récompenses de match de la victoire 2:0 de l’Allemagne sur le Liechtenstein

Echange de maillot : Daniel Kaufmann et Benjamin Buchel

La défense du Liechtenstein était impressionnante ce soir. Ils se sont concentrés uniquement sur le fait d’encaisser le moins de buts possible, et avec l’aide de ces deux joueurs, ils n’ont réussi à concevoir que deux buts. Buchel a été brillant au but et a effectué quelques arrêts vitaux. Le moment le plus impressionnant a été lorsqu’il a sauvé trois tirs d’affilée à bout portant. Kaufmann a également joué un rôle essentiel dans les efforts défensifs du Liechtenstein, car il a effectué de nombreux plaqués et dégagements.

Le Kaiser : Robin Gosens

L’arrière gauche allemand a connu une soirée assez impressionnante. Il effectuait de fréquents runs sur le flanc gauche et était souvent impliqué dans des situations d’attaque dangereuses. Tout au long du match, il a fait quelques passes d’ouverture de l’espace et a eu un total de passes précises à 93%. Gosens a été très utile pour l’attaque, car il a également failli marquer à deux reprises. La première fois de la première mi-temps, il a frappé le poteau de la tête et la deuxième fois, il a décoché un tir, mais le tir a été bloqué par Kaufmann, alors qu’il sautait et déviait le ballon et dégageait.

Fußballgott : Joshua Kimmich

Une performance imposante du capitaine de ce soir. Il a dicté le tempo du match et organisé le jeu pour l’Allemagne. Il aurait pu avoir quelques passes décisives à son actif, mais ses coéquipiers ont soit raté, soit Buchel a sauvé le tir. Il a réussi 88% de passes réussies, trois tirs clés et une grande chance créée. Même s’il trouve encore son rythme après la pause estivale, il est définitivement sur la bonne voie. Une chose sur laquelle Kimmich pouvait travailler était sa possession – il a été dépossédé 21 fois ce soir.

Der Bomber : Jamal Musiala

Une autre soirée dans la feuille de récompenses du match pour la jeune étoile filante. L’ailier du Bayern Munich a connu une soirée mitigée, mais parfois, l’Allemagne jouait bien principalement grâce au génie de ce jeune joueur. Le premier but n’aurait pas eu lieu si Jamal Musiala n’avait pas dribblé brillamment deux défenseurs, puis joué un ballon génial à Timo Werner, qui a marqué un but. Jamal a eu ses moments où il a ouvert l’espace et accéléré le tempo du match.

La raison pour laquelle Musiala a gagné sa place sur la liste des récompenses du match est qu’il a été le moteur de l’attaque allemande pendant une bonne partie du match. Tandis que Timo Werner peinait à trouver de l’espace et n’a donc pas beaucoup aidé ses coéquipiers, outre son objectif.

Maître du match : Leroy Sane

C’était vraiment merveilleux de regarder Leroy Sane ce soir. Dans la première partie de la première mi-temps, Sane a eu du mal sur le terrain, mais au fur et à mesure que le match avançait, Sane a trouvé son rythme et a eu son impact sur le match. Il a marqué le deuxième but de l’Allemagne, qui s’est avéré être le dernier but du match. Et c’était une pêche d’un objectif!

Mais outre son but, c’était bien de le voir chasser les joueurs adverses et presser quand ils avaient la possession. Il jouait moins comme une primadonna et était d’une réelle aide pour ses coéquipiers avec le contre-pressing. Même lorsqu’il a perdu le ballon, à quelques reprises, il a poursuivi le défenseur et a remporté le ballon pour l’Allemagne.