Récompenses de match de la victoire 3-0 du Bayern Munich contre Barcelone

Echange de maillot : Memphis Depay

Barcelone n’a pas du tout fait un bon match. Ils ont essayé de blesser le Bayern Munich, mais chaque tentative n’a pas été assez bonne pour vaincre Manuel Neuer au but. L’un des rares joueurs à avoir tenté de faire quelque chose, au moins devant le but du Bayern, était Memphis Depay. Il était physique et appliquait souvent une pression sur la ligne de fond du Bayern. Si d’autres joueurs offensifs du Barca essayaient de faire de même, peut-être que le résultat pour eux serait légèrement différent.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Une performance dominante de l’ailier gauche canadien. Il a couvert beaucoup de terrain aujourd’hui sur son flanc gauche et, comme d’habitude, a terrorisé l’aile droite du Barça. Il me semble que Davies était un peu mieux organisé aujourd’hui que lors de ses matchs précédents. Bien que nous le notions généralement principalement pour ses contributions offensives, aujourd’hui, il était plus disposé à revenir rapidement et à défendre le but du Bayern. Il a réussi à obtenir une passe décisive aujourd’hui, de la même manière qu’en 2019. Il aurait pu obtenir quelques passes décisives de plus, mais la chance n’était pas de son côté.

Der Fußballgott : Jamal Musiala

Enfin, un départ de Musiala ! La dernière fois que le jeune a commencé un match, c’était contre Hoffenheim, en octobre. Maintenant, Musiala a montré pourquoi Julian Nagelsmann devrait compter davantage sur lui. Jamal a été impressionnant dans le match d’aujourd’hui, même sans le but qu’il a marqué. Il était très naturel à la position habituelle de Goretzka. Il était encore meilleur que Tolisso, qui a joué à ce poste toute sa carrière. Espérons que nous verrons plus de Musiala dans les semaines à venir, surtout maintenant que le Bayern a une avance de quatre points en Bundesliga.

Dernier bombardier : Thomas Muller

La légende vivante bavaroise est en grande forme, surtout contre Barcelone. Il a réussi à en marquer huit contre eux tout au long de sa carrière, ce qui fait du Barça sa victime préférée en Ligue des champions. Le Raumdeuter a également marqué son 50e but dans la compétition de clubs la plus prestigieuse, et il est entré dans l’histoire. Sa performance d’aujourd’hui a été comme d’habitude — géniale ! Inutile de dire qu’il a couvert beaucoup de terrain aujourd’hui. Comme Leon Goretzka n’a pas joué et que Jamal Musiala a joué à sa place, Muller a couvert une grande partie du milieu de terrain. À certaines occasions, il était au banc des pénalités du Bayern, aidant ses défenseurs et attendant que Davies revienne à son poste. Performance stellaire de Thomas !

Maître du match : Kingsley Coman

Encore une belle performance de Kingsley Coman ! Très agréable de le voir maintenir sa forme plus longtemps, car les autres ailiers du Bayern ont un peu stagné ces derniers temps. Ce qui est très intéressant pour moi, c’est la différence actuelle entre Leroy Sane et Kingsley Coman. Sane, même quand il est médiocre (comme il l’était aujourd’hui), il parvient toujours à marquer des buts, mais quand Coman joue incroyablement bien, marquer des buts n’est pas garanti. Mais la valeur de Coman est ailleurs. Lorsque Coman est en forme, il fait en sorte que toute l’équipe joue mieux. Il augmente la vitesse, les dribbles et le flair général des attaques du Bayern. Ce soir, il était certainement l’un des joueurs les plus énergiques sur le terrain et a aidé le Bayern de plusieurs manières. Il a également obtenu la passe décisive lorsque Leroy Sane a marqué.