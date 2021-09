Récompenses de match de la victoire 3-0 du Bayern Munich sur Barcelone

Échange de maillot : Frenkie de Jong

Dans l’ensemble, Barcelone a bien joué et Ronald Koeman a très bien organisé sa défense. Mais cela n’a pas empêché le Bayern Munich de marquer trois buts. De Jong était l’un des meilleurs joueurs de Barcelone ce soir, car il aidait souvent ses coéquipiers à créer une défense dense et à organiser des attaques pour son équipe. En fin de compte, il n’a pas pu être d’une grande aide à ses coéquipiers, mais il a souvent pourchassé Joshua Kimmich et fermé son espace.

Der Bomber : Leroy Sané

Sane semble ravivé sous Julian Nagelsmann alors que le jeune entraîneur l’a déplacé sur le flanc gauche, il continue de jouer de mieux en mieux. Pendant longtemps, Sane a probablement été le meilleur joueur du Bayern sur le terrain, car il a créé les occasions les plus dangereuses pour les Bavarois. Il a réussi deux tirs tout au long du match, et les deux ont failli entrer, mais Ter Stegen a brillamment sauvé les deux tirs. En fin de compte, Sane a aidé Thomas Muller, alors qu’il marquait son septième but contre Barcelone. Continue comme ça, Leroy !

Fußballgott : Thomas Muller

Thomas Muller a passé une soirée fantastique. Il était lui-même habituel – pressant constamment l’opposition et leur faisant commettre des erreurs dans les passes. Il poursuivait les défenseurs du Barça dès la première minute et leur laissait peu de place pour se déplacer. Muller a réussi à marquer un but, mais son tir a subi une forte déviation. Le but a compté et a ouvert le match pour le Bayern. Muller était également, comme toujours, actif dans la partie défensive du terrain, car il reculait souvent et aidait Kimmich et Goretzka. Muller a terminé le match avec 87% de passes précises.

Goretzka a également été très très bon ce soir, avec une fantastique performance box-to-box.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

Quelle performance d’Upamecano ! Un match fantastique d’un joueur fantastique. Il était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain et a farouchement défendu la surface du Bayern. Les attaquants du Barça n’ont tout simplement pas pu trouver de solution pour lui et n’ont pas pu le dépasser. Il a prouvé sa valeur ce soir. Il a effectué de nombreux dégagements dans la surface de réparation et est probablement la principale raison pour laquelle Manuel Neuer n’a pas eu grand-chose à faire tout au long du match. Une performance stellaire du Français, espérons-le, nous verrons de plus en plus de performances comme celles-ci.

Maître du match : Robert Lewandowski

Quel joueur ! Le Polonais a réussi à marquer un doublé au Camp Nou et obtient à juste titre le prix MOTM. Bien que Lewandowski n’ait pas eu un match particulièrement spectaculaire, il a réussi à marquer deux buts. Il a été à peu près fermé tout le match, mais son positionnement était superbe.

Les deux buts sont intervenus après qu’un tir d’un joueur du Bayern ait touché le poteau, et le ballon a trouvé son chemin vers Lewy. Ni était un tap-in facile. Sur le premier but, il réagit brillamment et à la première touche met le ballon dans le dos de Ter Stegen. Sur le deuxième but, il a reçu le ballon, a dribblé devant Pique, puis a écrasé le ballon. Dans l’ensemble, un match brillant de Lewy, alors qu’il s’est positionné de manière incroyable et a réussi à capitaliser sur toutes les chances qu’il a eues.