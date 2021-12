Récompenses de match de la victoire 3:2 du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund

Échange de maillot : Jude Bellingham

Le jeune milieu de terrain anglais a réalisé une brillante performance à Der Klassiker ce soir. Il a été très actif sur tout le terrain ce soir et a énormément aidé ses coéquipiers. Il a aidé sur les deux buts marqués par le Borussia Dortmund aujourd’hui. Il se retrouvait souvent dans le dernier tiers du terrain de son équipe, et chaque fois qu’il avait le ballon, c’était dangereux pour la défense du Bayern Munich.

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Lucas Hernandez a bien joué cette saison et s’est régulièrement amélioré ces dernières semaines. Il continue de s’adapter au système de Julian Nagelsmann et est l’un des joueurs les plus constants du côté bavarois. Malheureusement, Lucas n’a pas pu terminer le match en raison d’une blessure, mais il était le meilleur joueur défensif ce soir. Il a souvent fait des défis solides et des blocs vitaux. Il a participé à sept duels au sol et les a tous remportés. Lucas a également réussi à maintenir un impressionnant pourcentage de passes réussies – 87% de ses passes étaient cadrées.

Espérons que Hernandez ne soit pas grièvement blessé.

Mention honorable: Benjamin Pavard

Il a encore joué un bon match et a eu quelques bonnes occasions dans le dernier tiers. De plus, il a réussi quelques tacles cruciaux dans la partie défensive du terrain.

Mention honorable: Tapis Hummels

Il était l’un des meilleurs joueurs du BVB Bayern sur le terrain pour être honnête.

Der Fußballgott : Thomas Muller

Le Bavarois Raumdeuter n’était pas à son meilleur aujourd’hui mais était tout de même impressionnant. Il appliquait constamment une pression sur la ligne de fond de Dortmund, et à ce stade – je ne comprends pas comment il le fait. Il a déjà 32 ans et quelques jeunes joueurs ont à peine terminé le match. La performance de Muller n’était surtout qu’un travail acharné – appliquez une pression, poursuivez le ballon et couvrez autant de terrain que possible, et cela a fonctionné ! Il a réussi à décrocher une passe décisive sur le premier but du Bayern. Son impact est immense, même lorsqu’il n’est pas dans le ballon et même lorsque l’adversaire a le ballon. Muller pousse constamment ses coéquipiers à chasser le ballon et les fait travailler plus dur en tant qu’unité.

Mention honorable: Corentin Tolisso

Il a fait un bon match aujourd’hui, car il a réussi à bien faire ses passes et a également été bon défensivement. Il a dû convertir cette occasion de dernière minute lorsque Kobel était dans la moitié de terrain du Bayern.

Der Bomber : Kingsley Coman

Encore un bon match de Kingsley Coman. Après son retour de la dernière blessure, il a dominé presque tous les matchs qu’il a joués. Ce soir n’était pas l’exception. Il était très actif sur le flanc droit et la plupart des attaques du Bayern venaient de son côté. Il a réussi à marquer un but ce soir, et ce fut un moment crucial à Der Klassiker. C’est un but qui a donné un élan au Bayern et c’est le moment crucial qui a tourné le match en faveur du Bayern après un début de match choquant.

Il a également gardé son style de jeu simple, car il n’a pas tenté trop de dribbles et a essayé de se convertir dès que possible, ou il a essayé de passer le ballon à ses coéquipiers.

Maître du match : Robert Lewandowski

Simplement le meilleur! Le premier match de Lewandowski après le Ballon d’Or de lundi est passé entre les mains de Messi, et il s’agissait de faire une déclaration. Il était génial ce soir ! Il s’est déplacé de tous les côtés dans le dernier tiers, parfois en reculant, et d’autres fois, il s’est déplacé sur les côtés. Son instinct d’attaque est très impressionnant, car il est apparu de nulle part sur le premier but du Bayern, a immédiatement frappé le ballon de Muller – et a marqué. Il a ensuite converti un penalty en seconde période qui a finalement été le vainqueur. Il a également aidé ses coéquipiers en appliquant une pression frontale et a réussi à remporter six duels.