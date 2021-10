Récompenses de match de la victoire 4-0 de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord

C’était un match difficile en perspective pour l’Allemagne. Ils ont affronté une équipe bien organisée qui a défendu avec acharnement. Bien que l’Allemagne n’ait pas joué son meilleur football, les joueurs de Hansi Flick ont ​​finalement réussi à s’assurer la victoire en seconde période.

Echange de maillot : l’étole Dimitrievski

Le gardien nord-macédonien a été fantastique ce soir. Surtout en première mi-temps, alors que le score était de 0-0. Il a réalisé quelques arrêts incroyables tout au long du match, mais l’Allemagne a été beaucoup plus efficace en seconde période et Dimitrievski n’avait aucune chance. L’étole était un biscuit difficile à briser ce soir, et il a fallu quelques occasions en tête-à-tête et la frappe merveilleuse de Werner pour battre la Macédoine du Nord ce soir.

Der Bomber : Timo Werner

Nous pourrions facilement décrire la performance de Werner comme une histoire à deux faces. Il était mauvais jusqu’à ce qu’il ne le soit plus. Jusqu’à ce qu’il marque son premier but, il était très gaspilleur, et parfois c’était assez frustrant de le voir jouer. Bien qu’il ait souvent trouvé de l’espace pour un tir, la plupart de ses tirs manquaient de puissance. Il faut mentionner qu’il a eu la meilleure occasion pour l’Allemagne en première mi-temps lorsqu’il a touché le poteau. En seconde période, il était meilleur et a réussi à marquer un doublé. Les deux buts n’ont pas été faciles à marquer, surtout le deuxième. Espérons que Werner continuera à s’améliorer après cette performance.

Der Fußballgott : Joshua Kimmich

Le milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich était partout sur le terrain ce soir. Tout au long des différents points du match, on pouvait le voir comme l’un des rares joueurs de la moitié de terrain allemand, et sur d’autres, on pouvait le voir mener une contre-attaque devant le but de Dimitrievski. Il était une pièce vitale en Allemagne pour aller de l’avant et aussi pour défendre. Il a effectué quelques tacles cruciaux sur la moitié de terrain de l’Allemagne et a intercepté quelques passes décisives. Kimmich était plus en charge des tâches défensives ce soir, mais a néanmoins énormément aidé ses coéquipiers. Il a terminé le match avec sa moyenne de 89% de passes réussies et une passe clé.

Le Kaiser : David Raum

Le défenseur d’Hoffenheim a passé une soirée assez décente. Il a connu un début tranquille contre la Macédoine du Nord mais a finalement joué de mieux en mieux. Il était parfois un peu anxieux, mais en seconde période, comme la plupart de ses coéquipiers, il a commencé à jouer au niveau attendu. Son rythme de travail était impressionnant et il était prêt à aider ses coéquipiers dans le tiers offensif, puis à revenir en arrière pour aider ses défenseurs. Et ce faisant, il a aidé à mettre un terme à quelques contre-attaques macédoniennes. Il a réussi à compléter 86 % de ses passes et a même effectué deux passes décisives.

Maître du match : Thomas Muller

Quelle performance du Raumdeuter ! Le Bavarois a fait le show, surtout en seconde période. La cadence de travail de Muller était impressionnante dès le début. Il était l’un des rares joueurs allemands à avoir commencé le match en conséquence et s’est souvent retrouvé dans des situations dangereuses. Il a également fourni une magnifique passe à Werner en première mi-temps et l’attaquant a presque marqué un but. En seconde période, les choses se sont améliorées pour Thomas puisqu’il a récolté deux passes décisives. Le premier, il aurait pu facilement marquer, mais il n’était pas égoïste et a donné le ballon à Kai Havertz. La deuxième passe décisive a été incroyable ! Il a réussi à mettre le ballon aux pieds de Werner, et cette fois, Timo a marqué. Une performance mémorable de la légende vivante du Bayern.