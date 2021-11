Récompenses de match de la victoire 4-1 de l’Allemagne contre l’Arménie pour compléter les qualifications pour la Coupe du monde

Hansi Flick a remporté sept victoires pour sept en tant que manager de l’équipe nationale allemande avec la victoire 4-1 sur l’Arménie pour terminer avec brio les qualifications pour la Coupe du monde. Un doublé d’Ilkay Gundogan et des buts de Kai Havertz et Jonas Hofmann ont complété le score de Die Mannschaft, le penalty transformé d’Henrik Mkhitaryan n’étant qu’un simple but de consolation pour l’Arménie. Sans plusieurs joueurs clés pour l’Allemagne, Flick avait des choix différents à faire avec ses décisions personnelles, mais certains joueurs ont mieux brillé que d’autres avec les chances qui leur ont été données.

Echange de maillot : Eduard Spertsyan

La voie la plus évidente à choisir pour l’échange de maillot aurait été Henrik Mkhitaryan pour avoir converti son penalty et fourni des moments animés en contre-attaque, mais Spertsyan était au cœur du milieu de terrain arménien et chargé d’un rôle de box-to-box, essayer de lier la défense à l’attaque. Il était clair que l’Arménie allait s’asseoir profondément avec peu ou pas d’espace entre leurs lignes pour forcer l’Allemagne à travailler pour trouver des espaces à utiliser, ce qui peut fournir un travail incroyablement épuisant, poursuivant constamment la balle et les ombres, pour ainsi dire. Spertsyan a bien fait de s’avancer à quelques reprises et aurait peut-être dû mieux faire avec les chances qui lui sont tombées dessus, mais il a été gênant avec ses balles pour la première et la deuxième fois sur son propre troisième. Il cherchait souvent Mkhitaryan ou Khoren Bayramyan à la pause lorsque les ailiers allemands étaient pressés haut sur le terrain. Il a également été impliqué dans le jeu de construction qui a conduit au défi de Florian Neuhaus sur Davit Terteryan qui a valu à l’Arménie son penalty à la 56e minute de jeu.

Le bombardier : Thomas Muller

Il n’est pas surprenant que Muller ait été au cœur de la plupart des choses productives dans le tiers offensif de l’Allemagne. Jouant du côté droit derrière Kai Havertz, il se déplaçait constamment dans l’espace entre le milieu de terrain et les lignes défensives de l’Arménie et était capable de lancer beaucoup de balles dangereuses dans la surface. Il a eu un bel échange de va-et-vient avec Jonas Hofmann dans la préparation du premier but de l’Allemagne du match où ce dernier a joué dans un magnifique centre bas à Kai Havertz juste à l’extérieur de la surface de six mètres. Il a également joué la passe à Gundogan juste avant son deuxième but, qui pour être juste, Stanislav Buchnev aurait dû gérer beaucoup mieux dans ce qui était un moment étrangement similaire à la gaffe de Rob Green lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud lorsqu’il a renversé L’effort de Clint Dempsey et l’Angleterre ont fait match nul contre les États-Unis 1-1. Dans l’ensemble, Muller brillait assez bien pour lui-même en portant le brassard de capitaine et a été remplacé à la 60e minute par Lukas Nmecha du VfL Wolfsburg.

Der Fußballgott : Ilkay Gundogan

L’homme de Manchester City était au doublé pour l’Allemagne, légèrement aidé par la bévue de Buchenv pour son deuxième but. En l’absence des piliers du milieu de terrain Joshua Kimmich (quarantaine) et Leon Goretzka (blessure), Gundogan a été chargé d’agir en tant que métronome allemand au centre du parc et s’est bien acquitté de sa tâche. Il a rarement cédé la possession et était typiquement ordonné avec ses passes, qu’il s’agisse de diagonales lobées dans la surface ou de passes courtes et latérales de Pep Guardiola. Selon WhoScored, il affichait également le deuxième meilleur taux de dribbles réussis du match (2) avec Neuhaus et juste derrière Jonathan Tah (5), qui ont tous deux joué plus de minutes que lui. Nous avons rarement vu un pivot de milieu de terrain de Gundogan et Neuhaus pour l’Allemagne, il est donc facile d’être spéculatif à partir du décalage, mais Gundogan a à peine fait un faux pas à Erevan et a remporté un doublé à son nom pour mettre fin aux qualifications pour la Coupe du monde.

Le Kaiser : Jonas Hofmann

Il devient de plus en plus difficile de se rappeler que Hofmann est un arrière droit de métier, mais il est devenu un arrière droit très productif sous Hansi Flick pour l’Allemagne. L’homme du Borussia Mönchengladbach peut très bien préférer un rôle plus avancé comme il joue au niveau national pour Die Fohlen, mais Flick aurait peut-être trouvé sa solution permanente à l’arrière droit. Son centre après un bel échange avec Muller a trouvé Havertz dans un espace parfait pour ouvrir le score pour l’Allemagne et il ne s’est pas trompé lorsqu’il a sauté sur la passe égarée de Mkhitaryan à la 64e minute pour marquer le quatrième but de l’Allemagne du match. C’est un joueur qui semble juste gagner un peu en confiance et la chimie entre lui et Muller sur ce flanc droit a été remarquablement productive. Il peut tout aussi bien suppléer si c’est Serge Gnabry qui joue juste devant lui. Il a enregistré 4 passes clés dans le match et a affiché un taux de réussite de 92%, complétant un total de 60 passes précises.

La passe décisive pour le but de Havertz :

Maître du match : Kai Havertz

Alors que Havertz aurait pu et aurait dû trouver le fond du filet plus d’une fois, il était constamment la menace centrale pour l’Allemagne à l’avenir et a toujours gardé l’Arménie honnête à l’arrière. Il n’est certainement pas un numéro naturel 9, mais possède très bien la capacité de jouer en tant que joueur offensif le plus avancé pour Chelsea et l’Allemagne. Il est capable d’entrer dans des zones hors de l’épaule des défenses et son contrôle rapproché bien rangé l’a vu dans des échanges avec Muller, Neuhaus, Leroy Sane, Gundogan, David Raum, ainsi que Kevin Volland et Nmecha lorsqu’ils sont tous deux entrés en jeu en seconde période. Il a enregistré un total de 5 tirs, dont 2 cadrés, mais s’il aurait pu faire mieux avec ces chances, c’est une statistique qui suggère qu’il fait tout ce qu’il faut pour entrer dans les bons espaces et créer des moments dangereux pour l’Allemagne .