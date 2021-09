Récompenses de match de la victoire 5:0 du Bayern Munich contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions

Échange de maillot : Carlos de Pena

Dynamo Kyiv a eu ses chances, et ils ont fait travailler Manuel Neuer ce soir. L’un des joueurs les plus dangereux du Dynamo était Carlos de Pena – qui avait une très bonne chance en première mi-temps. Le Dynamo a attaqué le Bayern en contre-attaque, et Pena a récupéré le ballon et a décoché un tir, mais Manuel Neuer l’a brillamment sauvé. En plus de cela, le Dynamo Kyiv était un cookie difficile à briser, du moins en première mi-temps.

Der Kaiser : Manuel Neuer

Le capitaine du Bayern Munich a joué un autre match brillant et a obtenu une autre cage inviolée. L’Allemand a eu une soirée étonnamment active. Le Dynamo Kyiv n’a pas eu particulièrement d’occasions, mais chaque fois qu’ils ont attaqué et tenté de marquer, Manuel Neuer était là avec soit un arrêt brillant, soit un attrapé confiant. Il a également effectué quelques-uns de ses runs caractéristiques, et il a parfaitement chronométré chacun d’eux. Neuer a terminé le match de ce soir avec deux arrêts et 88% de passes réussies. Encore un grand match pour le capitaine du Bayern Munich !

Fußballgott : Thomas Müller

La légende vivante du Bayern a connu un démarrage lent dans le match de ce soir. Il a eu du mal au début, mais au fur et à mesure que le match avançait, il s’est amélioré. Il a fait deux passes décisives ce soir, une pour Lewandowski et une autre pour Leroy Sane. Thomas Muller était très actif sur tout le terrain, et c’était toujours aussi captivant. C’est incroyable de voir comment il parvient à maintenir ce niveau de Raumdeutering à chaque match. Ses passes ont également été impressionnantes ce soir, puisqu’il a réussi 88 % de passes réussies avec cinq passes clés.

Le bombardier : Robert Lewandowski

Encore une superbe performance de l’attaquant polonais ! Pendant la majeure partie du match, il a eu peu d’espace. Mais quand il a trouvé de l’espace, il l’a parfaitement utilisé. Il a ouvert le score du Bayern avec un autre penalty parfaitement exécuté – il n’a raté que six penaltys dans toute sa carrière ! Après cela, à la 27e minute, il a marqué après une brillante passe décisive de Thomas Muller. Il dérivait également souvent sur les côtés du terrain et avec cet espace ouvert pour ses coéquipiers. Lewandowski a également souvent créé des occasions pour ses coéquipiers et a réussi trois passes clés. Lewa a vraiment fait le show.

Maître du match : Leroy Sane

Quel match de Sane ! C’est l’une des meilleures performances qu’il ait eues sous le maillot du Bayern. Au début du match, et même jusqu’à la meilleure partie de la seconde mi-temps, il s’est créé des occasions, mais a juste manqué d’un peu de chance pour marquer le but. Mais il a finalement réussi à aider à la 68e minute, après avoir placé une passe chronométrée à Serge Gnabry, qui a fracassé le ballon dans le filet. Après seulement six minutes, il a marqué un but brillant, mais était-ce intentionnel ? Je ne suis pas sûr, mais c’était vraiment magnifique. Il était très actif en défense et reculait presque à chaque fois que le Dynamo attaquait. Leroy a également eu une précision de passe impressionnante de 93%. C’était génial d’entendre la foule applaudir Sane après l’avoir hué il y a quelques semaines.