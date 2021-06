Récompenses de match de la victoire 7-1 de l’Allemagne contre la Lettonie

Échange de maillot : Alexejs Saveljevs

En général, pas un seul joueur letton ne méritait le prix, mais puisque Saveljevs a marqué le seul but, il méritait en quelque sorte le prix honorifique. Cependant, le but de la Lettonie aurait pu être facilement empêché si seulement Kroos continuait à le presser et si Sane continuait sa course vers lui. Si le score était différent, nous aurions probablement pu entendre Kimmich crier sur eux deux.

Der Kaiser : Mats Hummels

Il était très difficile de choisir quel joueur méritait ce prix puisque chaque défenseur a bien joué aujourd’hui. Presque tous les joueurs ont beaucoup contribué au jeu offensif de l’Allemagne. Robin Gosens, par exemple, a marqué un but et a eu une passe décisive à son actif, mais pour moi, Hummels méritait un peu plus le prix. Il a été constant tout au long du match et a également fait une brillante passe décisive pour le but de Serge Gnabry. En seconde période, il s’est souvent retrouvé dans le dernier tiers du terrain et a eu quelques occasions décentes.

Fußballgott : Ilkay Gundogan

Le milieu de terrain allemand contrôlait la plupart des attaques allemandes et dictait généralement le tempo du match lorsqu’il était sur le terrain. L’attaque de l’Allemagne semble beaucoup plus polyvalente et créative lorsqu’il joue. Il a également réussi à marquer un but aujourd’hui. Espérons qu’il continue sa merveilleuse forme pour l’Allemagne en EURO également.

Der Bomber : Kai Havertz

Kai Havertz a passé une soirée impressionnante. Il a été remplacé à la mi-temps, mais si Low l’avait davantage joué, je suis sûr qu’il aurait pu remporter le Meister du match. Il s’est merveilleusement combiné avec Thomas Muller et a créé des tonnes de bonnes occasions. Les avoir tous les deux sur le terrain améliore la créativité offensive de l’Allemagne, car les deux ont un style de jeu similaire – dans une certaine mesure. Havertz a terminé le match avec deux passes décisives et un but potentiel. Bien que son but puisse également être considéré comme un but contre son camp.

Maître du match : Thomas Muller

L’attaquant du Bayern Munich a réalisé une performance incroyable ce soir. Il était beaucoup plus créatif que lors du dernier match de l’Allemagne. Il s’est bien combiné avec ses coéquipiers offensifs. Il avait au moins 6 ou 7 passes clés et était incroyablement utile pour l’attaque de l’Allemagne. Il a terminé le match avec un but et une passe décisive, mais si le but de Havertz compte, il obtient également une autre passe décisive pour ce but. Belle sortie pour le Raumdeuter, et j’espère que nous verrons plus de performances comme celles-ci aux EURO.