Récompenses de match de la victoire acharnée du Bayern Munich 2-1 contre le SC Freiburg

Échange de maillot : Mark Flekken

Quel jeu l’international néerlandais a fait ! Le Bayern Munich a réussi 11 tirs cadrés ce soir, dont 9 ont été sauvés par le gardien, qui a été spectaculaire. La tendance des masterclasses de gardien de but contre le Bayern se poursuit, Flekken empêchant Lewandowski, Sané et Goretzka de marquer plusieurs fois, Thomas Müller se rapprochant également à une occasion. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles Fribourg est si formidable et aura son mot à dire dans son succès en Bundesliga.

Mentions honorables : Christian Günter, Nico Schlotterbeck

J’étais vraiment tenté de remettre ce prix à toute l’équipe de Fribourg, pour l’intensité, la détermination et la qualité du football à l’affiche. J’envisageais aussi de remettre ce prix à Coman et Goretzka, mais cela aurait été injuste pour Fribourg, qui était splendide aujourd’hui.

L’équipe de Streich avait l’air vraiment bien dès le départ, et Günter et Schlotterbeck ont ​​vraiment brillé du côté défensif, le premier terrorisant le flanc droit du Bayern et le second étant une présence solide, gardant Kingsley Coman dans sa poche (ce qui était pas si difficile).

Le Bombardier : Leroy Sané

L’ailier du Bayern était une fois de plus super actif dans un rôle hybride LW/AM, dérivant dans les demi-espaces, dribblant à travers le mur défensif de Fribourg et se combinant parfaitement avec Davies à plusieurs reprises. Sa passe décisive était bien méritée et était une super première passe qui tombait parfaitement sur le chemin de Lewandowski. Sa finition laissait cependant plus à désirer, mais dans l’ensemble, c’était une autre sortie solide de l’ailier allemand.

Der Fußballgott : Thomas Müller

Ne vous y trompez pas, Kimmich et Goretzka ne se sont pas couverts de gloire aujourd’hui. Oui, ce dernier a marqué un but, et le premier a joué un rôle déterminant dans la préparation des deux buts, mais la passe était plus ou moins chaotique, et Goretzka a perdu le ballon tellement de fois que j’ai perdu le compte. En conséquence, Müller a dû prendre le relais et a souvent dérivé vers la position 8, essayant de porter le ballon vers l’avant. Ses passes à une touche, son travail défensif et ses virages astucieux ont rendu les choses difficiles pour la défense de Fribourg.

La passe décisive de Müller pour le but de Goretzka après un beau une-deux était de toute beauté, et il aurait eu deux autres passes décisives s’il n’avait pas passé à Coman. Une autre performance industrieuse du Raumdeuter.

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Une autre performance bestiale du fidèle LCB du Bayern. Lucas était omniprésent dans les zones défensives, dégageant tout ballon approchant de la surface de réparation et réalisant des blocs vraiment vitaux et de superbes interceptions. Certains des moments les plus remarquables incluent un superbe tacle glissé pour déposséder Jeong dans la surface de réparation du Bayern au début de la première mi-temps, et un dégagement opportun pour priver Grifo d’une bonne chance de but. Il n’est pas difficile de supposer que si Nagelsmann ne l’avait pas remplacé, le Bayern aurait pu sortir de ce match avec une feuille blanche dans le sac.

Mention honorable : Manuel Neuer

En seconde période, le n°1 du Bayern était incroyable, réalisant de superbes arrêts pour garder Fribourg à distance. C’était tellement dommage que Nianzou l’ait laissé sécher vers la fin du match lorsque Haberer a envoyé un tir puissant qui ne pouvait tout simplement pas être arrêté. La recherche de draps plus propres se poursuit.

Maître du match : Robert Lewandowski

Il est le meilleur au monde, et il continue de le prouver si régulièrement. Ce prix ne concerne pas son objectif, qui, soit dit en passant, était un excellent travail de positionnement et de capacité athlétique. C’est à peu près à quel point cet homme a été impliqué dans l’accumulation. Il a encore une fois été exceptionnel avec son jeu de hold-up, a chuté très profondément tant de fois (le milieu de terrain du Bayern était mauvais, il a donc dû aider) et a même distribué le ballon au reste de l’attaque. Une fois de plus, il a été déçu par la mauvaise finition des ailiers du Bayern.

Il y a eu un cas en seconde période où Lewandowski est tombé plus profondément qu’Upamecano pour recevoir le ballon, a fait un virage pour laisser un joueur de Fribourg pour mort et a envoyé un long ballon latéral à Kimmich. Les commentateurs ont noté ses contributions à la construction et ont souligné à quel point Lewandowski est important pour la presse et la possession de balle du Bayern.

Encore une excellente performance du tueur à gages polonais, qui fera vraiment regretter à France Football sa décision, lorsqu’il décernera à Messi ou à quelqu’un d’autre le Ballon d’Or plus tard ce mois-ci.