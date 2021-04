Récompenses de match de la victoire cruciale 1-0 du Bayern Munich contre le RB Leipzig

Les joueurs du Bayern Munich ont une fois de plus montré pourquoi ils étaient l’équipe la plus dominante de l’histoire du football allemand. Sans leur joueur vedette, l’expérience du Bayern a surpassé l’enthousiaste RB Leipzig de Julian Nagelsmann dans un affrontement passionnant à la Red Bull Arena. Voici le prix du match de la BFW lors de l’affrontement pour le titre à Leipzig.

Échange de maillot: Marcel Sabitzer

Comme il était trop ringard de donner ce prix à Dayot Upamecano, qui a également eu un match solide, le Jersey Swap va au footballeur le plus amélioré de RB Leipzig ces dernières années, l’Autrichien Marcel Sabitzer.

La progression de la carrière de Sabitzer est assez fascinante. En commençant comme un ailier droit assez unidimensionnel et traditionnel, le RB Leipzig et Ralf Rangnick ont ​​fait de Sabitzer une force motrice au milieu de terrain qui incite l’équipe à avancer.

Son importance pour cette équipe de RB Leipzig est incommensurable et bien qu’il serait déçu que son équipe ait probablement perdu le titre aujourd’hui, le natif de Graz a eu un autre match solide.

Der Kaiser: David Alaba

À mon avis, le meilleur joueur sur le terrain aujourd’hui. Alaba a passé 90 minutes fantastiques et a été l’élément clé du Bayern pour garder la feuille blanche. Au cours des 45 premières minutes, il respirait constamment dans la nuque d’Emil Forsberg et de Christopher Nkunku, lisant le jeu avec brio et arrêtant de nombreuses possibilités de contre-attaque. En seconde période, il était un guerrier dans la surface défensive tout en procurant du calme pour parfois un Bayern très sous pression avec son jeu de basse altitude. Un joueur de football du plus haut niveau.

Fußballgott: Léon Goretzka

Buteur et partenaire pivot de Joshua Kimmich, la performance de Leon Goretzka était incarnée par le combat et le désir de gagner. Malgré de nombreuses minutes de football récemment, Goretzka s’est battu et a couru comme si c’était son dernier match, soulignant l’importance que le natif de Bochum apporte à l’équipe.

Revenant plus loin sur le terrain, Goretzka a joué côte à côte avec Kimmich, ce dernier étant le meneur de jeu et le premier étant le véritable milieu de terrain box-to-box. Goretzka a fait de nombreuses interceptions importantes pendant le match et a été extrêmement impressionnant dans sa détermination défensive.

Leon Goretzka a peut-être le profil le plus complet des talents du milieu de terrain du football mondial • La classe technique sera un élément clé de la construction du Bayern

• Il récupère le ballon sur tout le terrain – 7 plaqués / interceptions contre Leipzig aujourd’hui

• Instincts d’attaque brillants – 17 G / A sur 24 commence pic.twitter.com/nOfDfHK1Eu – Panel de Premier League (@PremLeaguePanel) 3 avril 2021

Der Bomber: Thomas Müller

Le gagnant des gagnants. Müller a montré une fois de plus à quel point il était important pour une équipe du Bayern qui n’avait pas son principal talisman polonais à l’avance. Bien qu’il soit le joueur le plus décoré de l’histoire allemande, sa soif de titres et de succès est aussi grande qu’elle l’était depuis ses débuts contre le SV de Hambourg en août 2008.

Avec le cœur affamé vient les courses intelligentes et sacrificielles constantes pour l’équipe. Müller est unique en son genre et un joueur actif du Temple de la renommée du Bayern.

Félicitations, @FCBayern. Vrai champion qui garde une feuille blanche dans un match important à l’extérieur. Mais @DieRotenBullen a bien fait et peut être un concurrent du même niveau, s’ils améliorent le dernier quart de leur jeu. #RBLFCB – Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 3 avril 2021

Maître du match: Hansi Flick

Oui, le Bayern a eu un peu de chance en remportant le match aujourd’hui. Mais pour moi, la victoire d’aujourd’hui était due à deux choses: la mentalité de victoire du Bayern et l’approche tactique de Hansi Flick.

Perdre un joueur qui marque 44% de vos buts en championnat est un scénario difficile pour n’importe quelle équipe. Pourtant, cela semblait plus difficile pour le Bayern de Hansi Flick, qui cette saison s’est appuyé sur le fait de marquer plus que sur l’opposition, plutôt que de se concentrer sur le maintien d’une feuille blanche.

Se heurter à un RB Leipzig qui prospère sur des compteurs rapides, ayant la même ligne haute qui est devenue un trait du style Fliki-Taka, aurait été un suicide. Le Bayern a raté son talisman de 35 buts et se composait d’une équipe qui jouait constamment au football international il y a seulement quelques jours.

Alors, Flick s’est adapté. Il a demandé à son équipe de survivre à la poussée initiale du RB Leipzig en jouant une ligne de fond relativement basse. Il place Goretzka juste à côté de Kimmich au milieu de terrain, assurant une forme plus défensive au milieu de terrain, et il attaque par des compteurs rapides plutôt que par un jeu lent.

La seconde mi-temps du Bayern peut être définie comme une performance sérieuse qui a fait le travail. Mais je le vois aussi comme une impressionnante performance défensive tactique qui, une partie des 15 premières minutes, a limité les chances nettes de Leipzig.

Flick est entré dans l’histoire lors de sa première saison à la tête, mais il prend vraiment son envol dans l’une des saisons les plus difficiles connues du jeu moderne. Aujourd’hui, sa capacité tactique a valu au Bayern son 9e titre consécutif en Bundesliga.