Récompenses de match de la victoire étroite 1:0 du Bayern Munich sur Arminia Bielefeld

Echange de maillot : Stefan Ortega

Sans aucun doute, le meilleur joueur sur le terrain pour Arminia Bielefeld et probablement l’un des meilleurs joueurs de ce soir. Il a sauvé de nombreux tirs aujourd’hui et a irrité les attaquants du Bayern Munich avec des arrêts de classe mondiale. Surtout pendant la première mi-temps, il a arrêté un tas de bons tirs de son adversaire et a laissé les joueurs du Bayern dans le désespoir. Il a terminé le match avec huit arrêts. Pas étonnant qu’il soit sur le radar du Bayern pour remplacer Alexander Nubel.

Le Kaiser : Benjamin Pavard

Pour ma part, je suis content que Benji ait joué un bon match. Pavard subit beaucoup de pression ces derniers temps. Eh bien, pour la dernière saison et demie. L’arrière droit français a eu du mal à retrouver sa forme après la Coupe du monde et le triplé de la saison. Aujourd’hui, il était très confiant sur et en dehors du ballon. Il a eu quelques duels importants et quelques tacles au bon moment et a donc réussi à arrêter les très rares attaques d’Arminia. Sa passe a également été bonne ce soir, car il a fait des passes intéressantes. Il a finalement réussi à aider son équipe lorsqu’ils attaquaient, notamment avec ses passes. Il avait 89 % de passes précises et avait deux passes clés.

Fußballgott : Corentin Tolisso

Tolisso retrouve enfin la forme après avoir subi une série de blessures depuis l’été dernier. Hasan Salihamidžić a tenté de vendre le Français lors du dernier mercato, mais il est finalement resté à Munich. Cela a dû être difficile de tout gérer, mais heureusement pour lui, il est de retour sur la bonne voie et se sent à nouveau plus à l’aise sur le terrain. Il a joué un rôle essentiel dans la victoire du Bayern d’aujourd’hui, car il était responsable de la création d’attaques. Il a été utile à ses coéquipiers dans l’ensemble. Il était également très actif dans la partie défensive du terrain mais avançait parfois un peu plus. Il a réussi à obtenir 89 % de ses passes correctes et a eu deux passes clés.

Der Bomber : Leroy Sané

Dans un match où le Bayern a réussi à manquer un tas de gardiens, et le reste des tirs a été sauvé par Ortega, c’était bien d’avoir Leroy Sane. Bien que sa performance ce soir n’ait pas été la meilleure, il a quand même réussi à fournir le vainqueur. Bielefeld a garé le bus et ne s’est concentré que sur le moins possible. Le Bayern a réussi 22 tirs et un seul a réussi à battre la défense très bien organisée. Leroy Sane a tenté à plusieurs reprises de compromettre le but d’Ortega, mais au final, l’effort à longue distance a fait l’affaire, et il a marqué le but vainqueur pour garder le Bayern en tête du classement !

Maître du match : Thomas Muller

Raumdeuter, né en Bavière et autoproclamé, était très créatif et dangereux ce soir. Son importance est très visible dans ce genre de matches où l’opposition gare le bus, et il y a peu de place pour les autres attaquants dans le dernier tiers. Muller a travaillé dur aujourd’hui, car il était actif sur tout le terrain. Quand Arminia avait la possession, il faisait constamment pression sur la ligne de fond. Lorsque le Bayern avait le ballon, il s’éloignait toujours du ballon et essayait de trouver de l’espace pour la passe. En fin de compte, il a réussi à aider Leroy Sane lorsqu’il a marqué le seul but. Muller a également eu 82% de passes précises et a eu six passes clés.

Si vous voulez en savoir plus sur le match, consultez notre podcast :