Récompenses de match de la victoire étroite 2:1 du Bayern Munich contre le Dynamo Kiev

Le Bayern Munich a battu le Dynamo Kiev en Ligue des champions par une nuit froide et enneigée. Voici les BFW Match Awards officiels après la victoire âprement disputée…

Echange de maillot : Viktor Tsygankov

Tsygankov était probablement le meilleur joueur du Dynamo Kyiv sur le terrain ce soir. Il a connu une première mi-temps difficile, mais alors que le manager Lucescu a apporté quelques changements à la pause, Tsygankov s’est considérablement amélioré en seconde période. Il créait souvent des situations dangereuses pour Manuel Neuer, qui a connu des moments difficiles ce soir. Viktor a réussi à aider son équipe avec une passe décisive, et il a failli marquer en fin de match, mais il a touché le poteau ! Dans l’ensemble, un bon match pour Tsygankov.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Le Canadien était l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour s’habituer aux conditions difficiles en Ukraine. Julian Nagelsmann a créé un poste très spécifique pour Davies. L’arrière gauche offensif du Bayern Munich profite de sa collaboration avec Nagelsmann puisque ses performances se sont améliorées cette saison. Ce soir, il a été très rapide, comme toujours, et a constamment mis la pression sur les joueurs adverses, qu’ils attaquent ou défendent. Son dévouement était également remarquable.

Mais Davies est également l’un des joueurs à blâmer pour le but conçu. Lorsque le Dynamo était à la pause, le Canadien restait loin du but, et il était en retard pour faire un tacle ou mettre la pression sur les attaquants du Dynamo. Davies doit faire attention à cela afin qu’il ne se retrouve plus dans des situations similaires.

Der Fußballgott : Léon Goretzka

Goretzka a joué un rôle essentiel dans l’obtention d’une autre victoire pour les Bavarois ce soir. Il n’était pas tape-à-l’œil. Il n’a pas fourni de passes décisives ni marqué de buts. Mais il était partout sur le terrain. Lorsque le Bayern a attaqué, il a rapidement rejoint les attaquants et s’est souvent créé des occasions. Et lorsque le Dynamo Kyiv attaquait, il était aussi souvent le joueur qui arrêtait leurs attaques. Il a également effectué des tacles cruciaux et remporté de nombreux duels, mais son tacle le plus important était à la toute fin du match, lorsqu’il était le dernier homme de la défense – et a réussi à frapper le ballon avec un tacle glissé exquis.

Der Bomber : Kingsley Coman

L’ailier français joue à un autre niveau après son opération cardiaque. Encore une fois ce soir, Coman a prouvé pourquoi il était la première option de Nagelsmann lors des derniers matchs. Il continue de jouer avec un désir ardent de gagner, ce qui est toujours une bonne chose à voir. Coman est de plus en plus impliqué dans la défense, et c’est aussi une autre façon d’aider ses coéquipiers. Il a réussi à marquer le deuxième but du Bayern Munich ce soir, après une belle passe de Corentin Tolisso, et un mannequin encore meilleur de Thomas Muller. Si Coman continue à jouer comme ça, je ne serais pas surpris que les patrons du Bayern décident de faire de lui l’un des meilleurs salariés du club.

Maître du match : effort d’équipe

Bien que le Bayern ait réussi à remporter la victoire ce soir, les garçons ont dû travailler dur pour les trois points d’aujourd’hui. Tout d’abord, battre le Dynamo Kiev n’est pas une tâche facile. Ils jouent souvent en Ligue des champions et parviennent presque toujours à surprendre au moins une grosse équipe en phase de groupes, surtout lorsqu’ils jouent en Ukraine.

Ce soir, le premier ennemi du Bayern était la météo, car la neige tombait abondamment en première mi-temps et la température était de -5 degrés. Il était difficile pour les joueurs d’entrer dans le rythme, heureusement pour les Bavarois – Robert Lewandowski a marqué le premier but.

Deuxièmement, Dynamo a bien joué et était plus proche d’un match nul que d’une défaite 2:1. Parfois, le Bayern a eu beaucoup de mal à attaquer et à défendre.

Et enfin, à mon avis, le Bayern n’avait pas d’artiste hors du commun. Il y a eu de bonnes performances, mais pas de fantastiques. C’était une performance médiocre pour être juste au niveau individuel et par équipe. Mais encore, l’effort d’équipe du Bayern leur a valu le match. Surtout en seconde période lorsque le Dynamo a attaqué et semblait dangereux, le Bayern a réussi à jouer même avec 10 hommes sur le terrain et n’a pas concédé le deuxième but. Le Bayern a également eu beaucoup de joueurs manquants, donc quand on considère tout, un grand effort d’équipe pour assurer la victoire d’aujourd’hui !

