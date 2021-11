Récompenses de match de la victoire retentissante 5-2 du Bayern Munich contre Benfica

Echange de maillot : João Mario

Fonctionnant comme un hybride box-to-box/playmaker, Mario a été fortement impliqué dans presque tous les progrès de Benfica et a essayé de causer toutes sortes de problèmes au Bayern Munich, en particulier en première mi-temps. Saisissant une passe décisive sur une passe magnifiquement chronométrée pour le deuxième de Benfica, Mario a testé le Bayern un jour où le centre de la défense n’était pas exactement à son meilleur.

Mention d’honneur : O. Vlachodimos

Le fidèle gardien de Benfica, Vlachodimos n’est pas exactement peint dans la gloire par un score de 5-2 contre lui, mais il a fait un travail décent en remplaçant entre les bâtons. Il a même sauvé un penalty de Lewandowski (halètement, qui fait même ça ces jours-ci ?!) Oui, les attaquants du Bayern ont eu raison de lui à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, c’était une solide sortie de l’international grec.

Der Bomber : Leroy Sané

2021/22 Sané n’a rien sur son homologue 2020/21. C’est un joueur rajeuni, qui a été libéré des chaînes et catapulté vers la gloire par l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann. Une fois de plus prospère en tant qu’hybride LW / meneur de jeu, Sané était un cauchemar en attaque et a fait tout ce qu’il pouvait pour gêner la défense de Benfica. Attrapant un but et une passe décisive, ce Sané est plus que jamais un joueur complet, et lorsque vous ajoutez ses contributions défensives, on peut dire qu’il est encore meilleur maintenant que lors de ses premiers jours à Manchester City.

Mention d’honneur : Kingsley Coman

Il serait injuste de ne pas crier à Coman. Le Français a utilisé son rythme électrisant et sa capacité de dribble avec un effet dévastateur, envoyant les défenseurs de Benfica en désordre et en obtenant une passe décisive sur un magnifique dribble à travers la défense adverse. Il avait l’air dangereux à chaque fois qu’il était sur le ballon.

Der Fußballgott : Léon Goretzka

Ce fut un bon départ pour Goretzka après un passage sur la touche. Oui, c’était un tirage au sort entre lui et Kimmich, mais Goretzka obtient le feu vert parce qu’il est plus impliqué dans l’offensive tout en couvrant autant de terrain. Sa précision de passe était de 95,9% (!!!) et il contrôlait le rythme du jeu depuis le milieu de terrain avec son partenaire criminel. C’était une très bonne performance, et nous ne pouvons qu’espérer qu’il continue à ressembler de plus en plus à ce qu’il était la saison précédente.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Le « roadrunner » du FC Bayern, qui est aussi notre garçon d’anniversaire, a fait un match spectaculaire. Quel meilleur moment pour réaliser une performance exceptionnelle pour votre équipe que le jour de votre anniversaire ?! Le Canadien était excellent défensivement, bloquant des frappes bien frappées, dépossédant les attaquants de Benfica et aidant à la préparation, et il était tout aussi bon à l’avant avec ses superbes courses, ses dribbles en slalom et une passe bien méritée sur une passe de Leroy Sané pour le Bayern troisième. Nagelsmann tire vraiment le meilleur de Davies, et c’est une telle joie de le voir se dérouler sur le terrain.

Maître du match : Robert Lewandowski

Buts? Vérifier. Aider? Vérifier. Jeu de hold-up ? Vérifier. Accumuler? Vérifier. Dribble? Vérifier.

Que ne peut-il pas faire cet homme ? Lors de sa 100e apparition à l’UCL, Lewandowski a montré au monde exactement pourquoi il est présenté comme l’un des meilleurs numéros 9 à avoir jamais fait cela, et c’est exactement comme ça, mes amis, que vous le faites. Certes, il a raté un penalty (ce qui est aussi rare qu’Alvaro Morata étant sur le terrain), mais il a plus que compensé avec un tour du chapeau magistral et une superbe passe décisive pour le but de Serge Gnabry. Cela porte son total de buts à l’UCL à 8 en seulement 4 matchs cette saison. Au rythme où il évolue, il est en bonne voie pour battre le record de buts de Ronaldo en une seule saison à l’UCL, à condition que le Bayern fasse une course en profondeur dans l’édition de cette saison (les doigts croisés).

C’est le meilleur joueur du monde pour vous, les amis. France Football, je sais que vous n’êtes pas là pour récompenser le joueur le plus méritant et je sais que votre clownerie n’a pas de limites, mais allez. Il faudrait être plus bête qu’un sac de briques pour snober à nouveau Lewandowski. Attribuez-le simplement à l’homme.