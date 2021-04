Récompenses de match de l’énorme victoire 2-0 du Bayern Munich sur le Bayer 04 Leverkusen

Le Bayern Munich a fait un pas de plus vers son 9e titre consécutif en Bundesliga avec une victoire 2-0 sur le Bayer 04 Leverkusen. Voici qui s’est démarqué.

Le gardien de Bayer n’a pas eu son meilleur match aujourd’hui, mais il en a eu un meilleur que ses coéquipiers. Il a été la principale raison pour laquelle le Bayern n’a pas réussi à marquer un seul but en seconde période. Certes, il était légèrement en faute pour le premier but lorsqu’il a renversé le tir à bout portant de Thomas Muller pour Eric Maxim Choupo-Moting, mais à part cela, il n’était pas en faute pour beaucoup. Si ce n’était pas pour lui dans le but, le match se serait terminé avec un score beaucoup plus convaincant pour l’équipe locale.

Bayer a certains des attaquants les plus rapides de la Bundesliga, et cela s’est montré aujourd’hui. Les goûts de Moussa Diaby et Leon Bailey bombardaient constamment les flancs du Bayern avec leurs courses. Heureusement, ils ont finalement échoué, un grand merci à Alphonso Davies. Le jeune canadien s’est remis en forme tard dans la saison après un début légèrement lent, et tout son talent était à l’honneur aujourd’hui. Sa vitesse était au top, atteignant plus de 35 km / h. Naturellement, il a été nommé le joueur le plus rapide du match. Il mettait fin aux contre-attaques gauche droite et centre, et oserais-je dire, nous avons été traités avec le talent brut qui nous a fait tomber amoureux de lui en premier lieu.

Le trio de milieu de terrain du Bayern était assez impressionnant aujourd’hui et s’est assuré que l’équipe avait une prise ferme au milieu du parc pendant 90 minutes. Kimmich était le joueur hors pair parmi ces trois, et pas seulement parce qu’il a marqué un but. Il coupait des passes ici et là et projetait de bonnes balles en avant à volonté. Si David Alaba était le point d’ancrage défensif de ce match, Kimmich était un meneur de jeu profond, dictant le jeu depuis le milieu de terrain. Et bien sûr, je sais que j’ai dit que ce n’était pas la seule raison, mais son objectif était également très bien pris. Une finition dont Robert Lewandowski aurait été fier. Il est étonnant de voir comment Kimmich a joué à chaque match en raison de la faible équipe du Bayern, tout en réussissant à produire des performances comme celles-ci semaine après semaine.

Oh, cet enfant est spécial. Réalisant un deuxième départ consécutif de sa performance victorieuse au MOTM contre Wolfsburg, Musiala a repris exactement là où il s’était arrêté et a continué à éblouir. Ses compétences lisses et son jeu de jambes fantaisie étaient au rendez-vous du coup d’envoi jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il était principalement positionné sur le flanc, mais a également dérivé vers une position plus centrale lorsque Muller poussait vers l’avant, et il ne semblait pas déplacé dans les deux positions. Le principal reproche que j’ai eu avec Musiala aujourd’hui est qu’il n’a pas réussi à marquer, car il méritait vraiment un but. Mais même sans but à son nom, Musiala a prouvé qu’il était en effet un joueur très talentueux, et qu’il méritait pleinement de commencer ce match. Débutera-t-il également contre Mayence samedi? Je ne serais pas surpris du tout s’il le faisait.

Écoutez-moi.

La semaine de Flick a probablement été assez mouvementée, avec l’annonce de sa bombe le week-end dernier sur son souhait de quitter le club à la fin de la saison. Hé, c’était vraiment une semaine folle pour les fans du Bayern du monde entier, donc je ne peux qu’imaginer à quel point ça a été fou pour l’homme responsable. La raison pour laquelle je le nomme MOTM est à cause de son professionnalisme dans la gestion de la situation, et par là je veux dire de ne pas laisser son avenir entraver son présent. Si vous regardez d’autres entraîneurs de la Bundesliga cette saison, disent Adi Hutter et Marco Rose, leurs équipes respectives ont rencontré de nombreux obstacles après l’annonce de leur départ. Que cela soit attribué à un manque de motivation ou à autre chose, ce n’était pas un bon signe pour Flick et son équipe avec une équipe difficile de Leverkusen dans quelques jours. Mais Flick est resté concentré et a remporté la victoire de son équipe, prenant la course au titre dans une prise ferme. Il a apparemment dit à l’équipe avant le match qu’ils pouvaient faire un grand pas vers leur objectif, ce qu’ils ont fait. J’espère vraiment que nous pourrons gagner la ligue et célébrer un trophée final avec l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du club.

Neuer: fait un certain nombre de sauvegardes décentes et gardé une feuille vierge. 7/10

Pavard: J’ai beaucoup couru de haut en bas et n’a pas été intimidé par le rythme de Bailey. 6/10

Boateng: Ce n’était pas trop mal mais certaines décisions étaient un peu irréfléchies. 6/10

Hernandez: Je n’avais pas trop à faire mais il a fait ce qu’il fallait. 6/10

Alaba: A été très bon au milieu de terrain défensif et a joué un rôle crucial dans les buts. 7/10

Muller: Silencieux pour ses standards, mais plus ou moins aidé à l’ouverture. 6/10

Coman: La finition était médiocre et le croisement était moyen. 5/10

Choupo-Moting: A marqué le premier match et a obtenu un autre à la craie pour avoir été à un pouce de hors-jeu. 7/10

Sane: Des mouvements décents mais une finition horrible à nouveau. 5/10

Nianzou: A montré des aperçus de son talent. 6/10

Goretzka: J’ai pris de bonnes positions. 6/10

Sarr: N’a pas été trop dérangé. 5/10

Scott: J’avais l’air animé et j’ai eu quelques clichés. 6/10

Toute l’équipe: Bonne victoire, faisons-le encore une fois et remportons la ligue. 8/10

Davies 7/10, Kimmich 8/10, Musiala 8/10, Flick 9/10