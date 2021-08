Récompenses de match de l’énorme victoire 3-1 du Bayern Munich DFL-Supercup sur le Borussia Dortmund

Le Bayern Munch a remporté la DFL-Supercup avec une victoire 3-1 sur le Borussia Dortmund. Voici les BFW Match Awards :

Échange de maillot : Marco Reus

Le capitaine du Borussia Dortmund était en grande forme aujourd’hui, mettant la pression sur tout le match ; impliqué dans presque tous les tirs au but de Dortmund. Marco Reus a également apporté l’intensité des bagarres avec Joshua Kimmich et Corentin Tolisso essayant de donner le ton à son équipe. Reus a eu une opportunité 1v1 refusée par Manuel Neuer au début du match mais a riposté avec un magnifique curleur extérieur pour le premier but du BVB.

Le bombardier : Robert Lewandowski

En compétition avec Neuer pour les honneurs du MOTM, Robert Lewandowski a réalisé un jeu phénoménal. Il a eu des occasions précoces qui ne se sont pas présentées mais a terminé la journée avec une paire de buts. Son premier but pour ouvrir le score était une tête tonitruante et le second punissait une passe bâclée de Manuel Akanji près du but. Comme toujours, son rythme de travail et ses courses d’échange à l’extérieur ont créé des chances pour le reste de l’attaque.

Der Fußballgott : Joshua Kimmich

Ce fut une journée calme, mais pas mauvaise pour le duo de milieu de terrain du Bayern Munich. Je ne peux pas penser à un moment vraiment mémorable de l’un ou l’autre, juste une solide performance d’ouvrier de Joshua Kimmich et de Leon Goretzka. Kimmich a semblé déployer un effort défensif important aujourd’hui, ce qui lui a valu le feu vert pour moi.

Der Kaiser : Niklas Süle

Niklas Süle et Dayot Upamecano ont chacun réalisé un match formidable en minimisant Erling Haaland. Le Norvégien n’allait jamais être complètement éliminé et avait besoin d’un peu de magie Neuer 1v1 pour le garder hors de la feuille de match, mais les défenseurs centraux du Bayern étaient sur lui tout au long du match. Süle l’a joué intelligemment, le poussant souvent loin pour avoir l’aide de Davies et en faisant correspondre le physique du grand homme au grand homme. C’est une tâche difficile d’intimider l’attaquant de 6’4″, mais Süle l’a renforcé et a obtenu un jaune tôt pour sa défense difficile.

Maître du match : Manuel Neuer

Que dire de plus sur Manuel Neuer ? Il était en pleine forme aujourd’hui. Il a réalisé des arrêts ridicules en 1 contre 1 sur Reus et Haaland au début du match pour éviter de prendre du retard et est sorti du but à 40 mètres pour étouffer une autre opportunité de heurter Haaland. Il a tout simplement gardé le Bayern dans le match, quelle performance.