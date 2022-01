Récompenses de match du Bayern Munich aggravant la défaite 2-1 contre Gladbach

Avec autant de joueurs pour le Bayern Munich à cause du coronavirus et des blessures, toute l’écriture était sur le mur pour que l’équipe du Borussia Mönchengladbach d’Adi Huter vienne à l’Allianz Arena et obtienne un résultat. Grâce aux buts de Florian Neuhaus et Stefan Lainer, c’est exactement ce qui s’est passé lorsque Die Fohlen a annulé le but de Robert Lewandowski à la 18e minute qui avait donné l’avantage au Bayern. Le Bayern a eu sa part d’occasions, en particulier en seconde période, mais le gardien Yan Sommer a organisé une autre masterclass contre les champions en titre de la Bundesliga, aidant son équipe à remporter trois points.

Échange de maillot : Matthias Ginter.

Il serait facile de donner un échange de maillot à Sommer car, pour quelque raison que ce soit, il semble toujours avoir une performance en carrière contre le Bayern, mais Ginter était très solide au cœur de la ligne de fond de Gladbach. Sa performance a été caractérisée par son dégagement de la ligne juste avant le coup de sifflet de la mi-temps pour empêcher Thomas Muller de porter le score à 2-2 après que Lewandowski a frappé le poteau sous un angle incroyablement serré. Selon WhoScored, Ginter a terminé le match avec un total de 6 tacles, le plus grand nombre de joueurs du match. Il était également dominant dans les airs, remportant 3 duels aériens, juste derrière Benjamin Pavard qui en a récolté 4. Bien que cela n’ait peut-être pas été une performance esthétiquement glamour de Ginter, il était souvent l’homme au bon endroit au bon moment pour ‘ Gladbach et son dégagement sur la ligne de but pour la chance de Muller ont finalement fait la différence entre trois points et un seul.

Le Kaiser : Niklas Sule

C’était un retour à quatre de Joshua Kimmich, Niklas Sule, Benjamin Pavard et Marcel Sabitzer, ce que nous n’avons jamais vu au Bayern. Nagelsmann a dû faire des rotations par nécessité, mais Sule était de loin le défenseur le plus efficace de la ligne arrière du Bayern. Il n’a peut-être pas enregistré le plus de tacles dans la surface, mais il a souvent fait des touches ou des déviations opportunes profondément dans le tiers défensif du Bayern lorsqu’ils ont été pris sur leurs talons lors de la contre-attaque. Il était souvent le dernier homme de retour pour le Bayern et était capable de ralentir suffisamment le jeu en utilisant sa vitesse et sa force pour donner à ses coéquipiers le temps de revenir en arrière et de se réinitialiser. Entre Sule et Kimmich, c’était une comédie d’erreurs qui a conduit au but de Nehaus, mais ce n’était peut-être que l’une des rares choses que Sule a mal faites dans la nuit. Il est rassurant de savoir qu’il peut revenir au centre du dos après un sort en tant qu’arrière droit et toujours faire un travail solide contre un Breel Embolo rapide et par la suite Alassane Plea quand il est entré en jeu.

Fußballgott : Jamal Musiala

Tout d’abord, pourquoi portait-il le kit numéro 42 avec « Tolisso » dans le dos ? Quoi qu’il en soit, Musiala, même s’il n’a certainement pas fait sa meilleure sortie, a été vif des deux côtés du ballon. Il a créé une poignée d’occasions pour le Bayern de jouer à partir du rôle de milieu de terrain plus profond qu’il a récemment commencé à jouer vers la fin du hinrunde par nécessité. Il est beaucoup plus efficace en tant qu’ailier ou milieu de terrain offensif, mais Nagelsmann n’a pas exactement l’embarras du choix pour le moment. Il a presque trouvé un égaliseur avec son coup de pied juste après le début de la seconde mi-temps, mais Sommer a été sage à la tâche, comme d’habitude. Sans surprise, Musiala a réalisé les dribbles les plus réussis du match aux côtés de Serge Gnabry avec 5 chacun. Il a également eu une interception opportune et importante autour de la 40e minute, lorsque ‘Gladbach était en pause et aurait très facilement pu en ajouter un troisième avant la mi-temps.

Dernier bombardier : Thomas Muller

Encore un match et encore une passe décisive pour Thomas Muller. Pourtant, le Raumdeuter ne s’est pas exactement couvert de gloire contre ‘Gladbach, mais il a été vif dans le troisième attaquant, comme on pouvait s’y attendre. Il a fait preuve d’une grande conscience pour jouer la passe rapide à Lewandowski pour son but et a été impliqué dans la plupart des occasions crédibles du Bayern après cela. Il était à quelques centimètres de trouver le fond du filet plus d’une fois et son tir juste avant la mi-temps a été dégagé de la ligne par Ginter. Si la chance était allée un peu plus dans son sens, cela aurait pu être une victoire 3-2 ou 4-2 pour le Bayern, mais parfois la chance, ou son absence, est définie par des pouces, des centimètres ou des millimètres. Il a totalisé 6 passes, soit 4 de plus que Lewandowski, Lars Stindl et Luca Netz (2), deuxièmes.

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .

Maître du match : Robert Lewandowski

Sans l’héroïsme typique contre le Bayern de Sommer, Lewandowksi aurait enregistré un doublé, à tout le moins et le Bayern n’aurait pas perdu de points. La première touche pour son but à la 18e minute était tout simplement sublime, portant son total de ligue à 20 cette saison jusqu’à présent et il a frappé à la fois la barre transversale et le poteau dans la nuit. Il a parfois adopté des positions légèrement plus larges et/ou plus profondes pour essayer d’obtenir davantage le ballon, mais son service était également vif et il a presque aidé Muller et Kimmich avec deux centres séparés de zones similaires sur le flanc gauche en seconde période. Il a tout essayé pour trouver un deuxième but pour le Bayern, mais ce n’était tout simplement pas avec les 6 tirs qu’il a enregistrés.