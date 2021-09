Récompenses de match du démantèlement impitoyable 7-0 du Bayern Munich du VFL Bochum

Échange de maillot : Manuel Riemann

Dans un match déséquilibré à la fois sur le terrain et au tableau d’affichage, Riemann a tenu tête à l’une des meilleures équipes du monde. Je sais que concéder 7 n’a pas l’air génial, mais Bochum a de la chance de ne pas avoir perdu par une marge bien pire. Riemann a réalisé de superbes arrêts pour nier Goretzka, Sané et Gnabry et a fait de son mieux pour limiter les dégâts en seconde période. Malheureusement pour lui, le Bayern Munich était à court de sang.

Le Bombardier : Leroy Sané

Le non du Bayern. La résurgence des 10 se poursuit. Depuis qu’il a été déplacé sur l’aile gauche dans ce qui semble maintenant être un geste de génie absolu par Nagelsmann, Sané terrorise les défenses avec son dribble, son rythme et sa connexion avec Davies. Son taux de travail défensif semble meilleur que jamais, et avec un but, une passe décisive et une merveilleuse pré-assistance, l’ailier allemand a réalisé une performance qui aurait justifié un MOTM sans un certain milieu de terrain allemand.

Fußballgott : Thomas Müller

Le légendaire CAM est de retour à son meilleur niveau. Müller était très impliqué dans chaque mouvement en avant et était le moteur qui maintenait l’attaque du Bayern à la vitesse supérieure. Son passage était excellent, et il était également très bon dans des rôles plus profonds autour du terrain. L’Allemand a apporté une passe décisive et une belle passe en profondeur qui a permis à Bochum de marquer contre son camp. Il aurait aussi marqué un but s’il n’y avait pas eu un hors-jeu très serré. Le meilleur du Bayern Munich coïncide presque toujours avec la meilleure forme de Müller, c’est pourquoi Nagelsmann Bayern a l’air super effrayant en ce moment.

Mention honorable : Léon Goretzka

Goretzka a commencé le jeu de manière de mauvaise qualité, égarant les passes et mal synchronisant ses défis. Mais au fur et à mesure que le match avançait, il était brillant défensivement, a enregistré une passe décisive et a presque marqué un worldie. Grande amélioration.

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Le Français est le meilleur défenseur du Bayern lorsqu’il est en forme. Lucas et Süle ont été immenses aujourd’hui, le premier s’en est très bien sorti pour arrêter complètement toute tentative d’atteindre la surface du Bayern pour créer des occasions / marquer des buts. Ses passes sont également massivement sous-estimées… le défenseur a effectué 88 % de ses passes et a effectué de superbes passes jusqu’au dernier tiers. Il était également toujours présent au bon endroit au bon moment pour effectuer des blocages, des dégagements et des interceptions en temps opportun. Un moment marquant est survenu lorsqu’il a repoussé le ballon à Holtmann avec un superbe bloc vers la fin du match. Meilleure performance.

Mention honorable : Niklas Süle

Le compatriote allemand de Hernandez a également réalisé une performance digne d’autant d’éloges, avec un changement super solide. La défense du Bayern ne concède pas, et c’est un changement bienvenu dont les fans du Bayern seront certainement ravis.

Maître du match : Joshua Kimmich

Cet homme est de retour en mode bête, et il est difficile à arrêter. Deux buts, une passe de 91% et de nombreuses occasions clés créées complètent l’une de ses meilleures performances cette saison. Kimmich a couvert chaque brin d’herbe, a servi de sortie de passe supplémentaire à l’arrière et a merveilleusement soulagé le Bayern de la presse initiale de Bochum. Le futur leader du Bayern et de l’Allemagne est le moteur de cette équipe, et de bonnes choses se produiront certainement lorsque cet homme tirera à plein régime. Nous ne pouvons qu’espérer qu’il pourra se reposer autant que possible (à condition qu’il ne mord pas la tête de Nagelsmann, bien sûr), car un Kimmich en bonne santé est une exigence si le Bayern veut remporter un triplé cette saison.