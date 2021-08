Récompenses de match du match nul 1-1 frustrant du Bayern Munich contre Gladbach

Le Bayern Munich a lancé la saison 2021/2022 de Bundesliga avec un affichage terne. L’équipe avait l’air assez rouillée dans l’ensemble, et plusieurs joueurs semblaient tout simplement absents. Quelques joueurs ont cependant brillé, mais le Bayern devrait être déçu de leur finition, qui les a empêchés de remporter les trois points.

Voici les récompenses des matchs :

Echange de maillot : Yann Sommer

Le couteau suisse de Gladbach d’un gardien de but, Yann Sommer, était tout simplement spectaculaire. À plusieurs reprises, il a semblé qu’il gardait son équipe dans le jeu tout seul, faisant arrêt après arrêt spectaculaire pour refuser Robert Lewandowski and Co. à plusieurs reprises. Le Bayern aurait dû marquer au moins quatre buts de plus sans la grande muraille de Gladbach. Il semble prêt à faire une belle saison après une admirable performance de la Suisse à l’Euro.

Der Bomber : Alphonso Davies

Oui, Alphonso Davies était l’un des meilleurs joueurs offensifs du Bayern aujourd’hui. C’est vrai, c’est un arrière gauche, et peut-être qu’il n’était pas si bon avec ses fonctions défensives (surtout en première mi-temps), mais ses attaques offensives étaient massives et parfois il a réussi à garder la défense de Gladbach bloquée tout seul. C’est admirable à quel point il a tenu bon sur le flanc gauche, étant donné qu’il n’avait presque aucun soutien de Gnabry, qui avait un match à oublier. Cela fait du bien de voir à nouveau les Canadiens en herbe terroriser les défenses.

Der Fußballgott : Joshua Kimmich

Le moteur du milieu de terrain du Bayern est indispensable, et il était à nouveau au niveau de l’élite. Kimmich était omniprésent et son dynamisme a vraiment aidé le Bayern à aller de l’avant avec plus d’agressivité. Il a aidé le but du Bayern avec un bon corner et a été fortement impliqué dans l’accumulation de chaque mouvement en avant. C’est bien que le club travaille pour obtenir une prolongation de contrat, car nous devons lier ce gars à Munich le plus longtemps possible.

Der Kaiser : Manuel Neuer

Une fois de plus, la défense du Bayern était suspecte et n’a pas réussi à impressionner, mais la grande muraille de Munich a plus que compensé avec d’énormes arrêts. Oui, il n’avait pas grand-chose à faire dans le jeu, mais il produisait des as et des piques à chaque fois qu’on le lui demandait. Performance de haut niveau du capitaine du Bayern.

Maître du match : Robert Lewandowski

Cet homme a la capacité de porter une équipe à lui tout seul. Il se retrouve ici très souvent, mais non sans raison. Lewandowski était stellaire, marquant le seul but du Bayern sur la volée du coin de Kimmich. Il aurait dû en avoir au moins trois de plus à son actif, sinon pour un gardien de but exceptionnel de la part de Sommer. Il était également excellent au milieu de terrain, fortement impliqué dans les séquences de passes, la construction et les passes clés dans le dernier tiers. S’il n’y avait pas eu de finitions méprisables de Gnabry, il aurait également dû avoir deux passes décisives.

Tout ce dont Lewandowski a besoin pour une meilleure production, c’est d’un support de qualité, et Serge Gnabry et Leroy Sané ne proposent tout simplement pas cela pour le moment. Jamal Musiala avait l’air très brillant lorsqu’il est entré et devrait disposer de plus de minutes pour aller de l’avant.