Récompenses de match pour le match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie

Après avoir été mené tôt, l’Allemagne s’est heurtée à une Hongrie très déterminée qui se contentait de mettre les dix joueurs de champ derrière le ballon. Un but chanceux à la 66e minute n’a donné à l’Allemagne qu’un soulagement temporaire alors que la Hongrie a marqué à nouveau dès la reprise.

Une troupe de remplacements du Bayern Munich a changé le jeu alors que Goretzka, Müller et Musiala sont tous entrés en jeu en seconde période. Cela a permis à l’Allemagne de jouer avec un peu plus de rythme et de technique au milieu du terrain. Goretzka s’est retrouvé avec l’égalisation qui ne devrait pas se sentir comme un gagnant, mais c’est le cas. L’Allemagne est en quelque sorte dans le groupe et affrontera l’Angleterre la semaine prochaine à Wembley. Voici nos récompenses de match.

Le joueur de Mayence 05 et capitaine de la Hongrie a donné un départ de rêve à son équipe en plaçant une tête plongeante devant Manuel Neuer. Il a ensuite été capitaine de son équipe pendant la majeure partie du match, menant la Hongrie dans sa solide performance.

Jamais hésitant même après avoir concédé le premier égaliseur, Szalai a mené l’attaque dès le redémarrage. Sa passe à son coéquipier attaquant Sallai était parfaite, ce qui lui a permis d’entrer dans le but et de pousser le ballon devant un Neuer venant en sens inverse, donnant à Szalai l’aide et à la Hongrie leur avance. La Hongrie a connu un grand tournoi – et qui sait à quoi cela aurait pu ressembler avec Dominik Szoboszlai.

Bien que nous soyons très familiers avec Goretzka remportant des prix sur ce site, nous n’avons pas toujours fait l’éloge de ses performances offensives. Jouant un peu plus d’une demi-heure de ce match, Goretzka a instantanément donné à l’Allemagne plus de menace aérienne dans l’attaque. Avec autant de défenseurs hongrois derrière le ballon, c’était l’une des rares occasions pour l’Allemagne d’être dangereuse en attaque.

Enfin, à la 84e minute, Goretzka a eu sa meilleure chance lorsque le ballon est tombé à ses pieds après qu’un tir de Werner ait été bloqué. Son tir était parfait, manquant de peu deux défenseurs et prenant une déviation du gardien Gulacsi. C’était le cinquième but de Goretzka en dix apparitions pour l’Allemagne et était suffisant pour les qualifier pour les huitièmes de finale.

Beaucoup de pression est toujours exercée sur Toni Kroos lorsqu’il joue pour l’Allemagne. Les fans et les experts donnent souvent beaucoup de peine à l’homme du Real Madrid pour ne pas s’être présenté pour son pays. Bien qu’il n’ait pas marqué de but – ni même cadré – Kroos a été très efficace au milieu de terrain. Dans un match où le jeu était beaucoup plus compressé, l’Allemagne a dû s’appuyer sur le jeu au centre.

Dans la nuit, Kroos a créé le plus de chances de quiconque sur le terrain et a presque complété 100 passes avec un taux de précision de 92%. Sur le plan défensif, il a également effectué trois récupérations, une interception et remporté quatre duels. C’était un match efficace pour lui, même si ce n’était peut-être pas la performance la plus flashy.

Jogi Löw avait décidé de jouer à trois dans le dos ce tournoi, ce qui met beaucoup de stress sur les défenseurs centraux. Ce soir, les trois défenseurs centraux ont fait un travail incroyable. Ils étaient chargés de garder le ballon dans la moitié de terrain offensive de l’Allemagne et de chasser toute contre-attaque potentielle. Ginter et Rüdiger ont tous deux complété 95% de leurs passes dans la nuit. Les deux joueurs se sont également avancés de temps en temps et ont chacun enregistré un tir. Ginter a été remplacé à la 82e minute pour faire signe à une autre vague d’attaquants, ce qui a porté ses fruits pour l’Allemagne. Cela a rendu Rüdiger encore plus important dans les dix dernières minutes. Mis à part le deuxième but, où il y a eu une confusion au redémarrage, la performance de la ligne de fond a été excellente et la clé pour que l’Allemagne décroche un match nul.

L’ancien Bayern et l’actuel défenseur central de Dortmund ont montré aujourd’hui pourquoi Löw aurait dû le ramener il y a longtemps. En plus des performances de Ginter et Rüdiger, Hummels a excellé des deux côtés du ballon.

Son jeu aérien était énorme pour l’Allemagne – en défense, il a remporté sept duels aériens et dans l’attaque, il a pu aller de l’avant et donner une menace à l’Allemagne sur coups de pied arrêtés. Il a été crédité de la passe décisive sur le premier but de l’Allemagne lorsque Gulasci est sorti de son filet et a raté son coup de poing, permettant à Hummels de mettre une tête haute au but. Kai Havertz a fait le tapotement instinctif, juste au cas où, mais cela serait probablement dû à l’effort de Hummels.

Hummels a terminé le match avec un total de quatre tirs, 111 passes précises (également à 95 %) et a effectué cinq interceptions et quatre récupérations. Encore une fois, pourquoi n’est-il pas dans l’équipe depuis 2018 ?