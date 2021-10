Récompenses de skin DBD Midnight Grove et vente d’Halloween 2021

L’événement DBD Midnight Grove est arrivé et il est accompagné de récompenses de skin, de charmes et d’une vente Halloween 2021 pour Dead by Daylight.

Il y a beaucoup de comportements à apprécier pour les fans d’Interactive en octobre, car l’Heure de la sorcière et Mikaela Reid sont sortis il y a seulement quelques jours. De plus, si vous possédez For Honor, vous pouvez participer à un crossover qui voit The Trapper poursuivre des guerriers historiques au lieu de civils d’horreur stéréotypés.

Bien que le crossover For Honor ne soit disponible que dans le jeu d’Ubisoft, il y a encore beaucoup à apprécier lors de la célébration de la Saint-Sylvestre de BeHaviour.

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce officielle de l’heure de la sorcière

BridTV

5937

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce officielle de l’heure de la sorcière

https://i.ytimg.com/vi/fnXZmB5r-0k/hqdefault.jpg

885134

885134

centre

13872

Skins d’événement Dead by Daylight Midnight Grove

Les récompenses de skin pour l’événement Dead by Daylight Midnight Grove sont des produits cosmétiques pour Mikaela Reid et The Doctor.

La tenue Witching Hour de Mikaela Reid est une robe et un chapeau très gothiques avec un maquillage noir assez moche. Quant à The Doctor, sa tenue de Transplant est très grotesque et le résultat d’une expérience qui l’a amené à la folie.

Les autres récompenses incluent trois charmes : Chat noir avec un chapeau de sorcière, Nea Scarecrow et Sheet Ghost Wraith. Vous serez également récompensé par 666 666 points de sang en vous connectant simplement au jeu d’ici le 4 novembre.

Vente d’Halloween DBD 2021

L’événement Dead by Daylight Midnight Grove pour Halloween 2021 s’accompagne d’une vente importante.

Les fans de DBD peuvent acheter tous les DLC avant Hellraiser Chapter 21 pour 60% de réduction. Ceci pour les plateformes telles que PlayStation, Microsoft et Steam Store, et la date de fin de ces remises varie entre le 31 octobre et le 4 novembre.

En ce qui concerne la boutique en jeu, behavior Interactive offre 50% de réduction sur chaque personnage avant le chapitre Resident Evil Nemesis. Nemesis, Jill Valentine et Leon sont disponibles avec une remise de 20 %.

Enfin, les cosmétiques d’Halloween des années précédentes sont tous disponibles à 75% de réduction. Ces réductions se terminent dans la boutique DBD le 1er novembre.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Vous n’avez pas le jeu ? Entrez ici quand même ! Ces citrouilles ne vont pas se botter ! ?? Les week-ends libres et les soldes se multiplient. Détails dans le fil. pic.twitter.com/EMbLl4l5TK – Mort à la lumière du jour (@DeadByBHVR) 21 octobre 2021

Essai gratuit

behavior Interactive propose un essai gratuit de son jeu entre le 21 et le 25 octobre.

Ce n’est guère utile pour tous les fans, mais cela peut être un bon moyen de rendre vos amis novices accros aux frayeurs et à l’horreur. Il est disponible sur PlayStation, Xbox et Steam.

Dans d’autres nouvelles, le casting de House of Ashes, Ashley Tisdale et les monstres ont expliqué