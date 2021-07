Récompenses du match de la défaite 2-0 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach

Ce n’est que le troisième match amical, mais mec, ça m’a fait rêver pour la saison régulière.

Le Bayern Munich a perdu une décision 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach, mais tout n’était pas mauvais. Il y a eu de bonnes performances (avec quelques performances pas si fortes) pour les Bavarois. Jetons un coup d’œil à ceux qui, selon nous, se démarquent :

Échange de maillot : Joe Scally

L’espoir américain de 18 ans s’est aligné à l’arrière droit et a livré un ballon parfait à Hannes Wolf pour préparer le but du Borussia Mönchengladbach. Scally a également joué un rôle clé en aidant à garder une feuille blanche. Bravo au jeune américain pour sa belle prestation.

Dayot Upamecano a été solide défensivement pour le Bayern Munich Photo de Rico Brouwer/Soccrates/.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

Dayot Upamecano a fait preuve d’une grande anticipation et de réactions défensives. Le joueur de 22 ans était également très actif et bien meilleur positionnellement qu’il ne l’était lors des deux premiers matchs. Même lorsqu’il a été pris hors de position dans ce concours, il a fait de grandes récupérations. Juste un très solide dans l’ensemble de l’ancien joueur du RB Leipzig – et des quatre premiers au total.

Der Fußballgott : Taylor Booth

Ecoutez… Je ne suis peut-être pas d’accord avec son choix de coiffure (mélangez ça à l’homme !), mais il était ALL OVER THE PITCH quand il est entré dans le match. Booth a apporté de l’énergie, de l’agressivité et une volonté de se défendre. Booth s’est également impliqué autant que possible offensivement, décochant un tir à longue portée qui a été repoussé en corner.

Der Bomber : Malik Tillman

En première mi-temps, Tillman était extrêmement impliqué et créait une attaque. C’était une bonne performance pour Tillman, qui a joué comme s’il essayait de faire ses preuves. Le joueur de 19 ans a fait preuve d’une bonne explosivité, créativité et agressivité pour aller de l’avant. Une performance globale très solide pour l’enfant. Parfois, il était le seul attaquant efficace du groupe de départ.

Maître du match : Josip Stanisic

Stanisic devient rapidement l’un de ces payeurs que les fans vont adorer. Contre Die Fohlen, Stanisic a joué en tant que milieu de terrain défensif, prouvant en outre qu’il a la polyvalence pour être le couteau suisse de Julian Nagelsmann sur la liste. De plus, il a joué le poste avec aplomb. Stanisic était calme avec le ballon, intelligent avec ses passes et ses défis, et il semblait qu’il jouait régulièrement au poste depuis des années.