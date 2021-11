Récompenses du match de la défaite 2-1 du Bayern Munich dans le derby bavarois contre Augsbourg

Le Bayern Munich s’est rendu à Augsbourg dans un derby bavarois en Bundesliga qui a fait la joie de Robert Lewandowski mais pas de personne d’autre du côté du Bayern.

Échange de maillot : Augsbourg XI

Je ne pense pas qu’un seul joueur d’Augsbourg ait eu une mauvaise performance. J’ai débattu entre le donner à Iago et à Pederson mais Gouweleeuw et Andre Hahn ont également fait de très bons matchs. En seconde période, Augsbourg a fait un travail de défense fantastique avec un dos cinq.

Le bombardier : Robert Lewandowski

Il a marqué son but habituel contre Augsbourg et aurait marqué une seconde si son vieil ami, Rafal Gikiewicz, ne s’était pas mis en travers de son chemin. Il n’était certainement pas le joueur le plus visible sur le terrain, mais il a fait ce qu’il devait ; Malheureusement, le Bayern n’a pas créé suffisamment d’occasions pour que Lewandowski marque.

Der Fußballgott : Leroy Sané

Il était très actif, a fait de son mieux, a fait un excellent travail en défendant certaines attaques d’Augsbourg et a essayé de se créer des occasions. Augsbourg était très compact et il n’en est pas sorti grand-chose, mais, pour un effort absolu, Sané remporte ce prix.

Le Kaiser : Lucas Hernandez

Upamecano et Hernandez ont tous deux eu des affichages relativement corrects; Hernandez a fait une course folle sur les quatre derniers et Upa en a fait plus d’un. Dans l’ensemble, Hernandez a eu une sortie légèrement plus forte qu’Upamecano.

Maître du match : Mads Pedersen

Il était probablement la meilleure pièce d’Augsbourg de la soirée. bien que Iago ait également réalisé une solide performance. Augsbourg avait déjà le bon état d’esprit et le bon plan de match ; Le Bayern semblait quant à lui perdu.

C’est ça de ma part ! Comme toujours, merci d’avoir lu.