Récompenses du match de la défaite 2-3 du Bayern face à Cologne lors de leur match amical d’ouverture

Le FC Bayern Munich a débuté son premier match amical de la nouvelle saison par une défaite contre le FC Köln. Alors que le match était presque égal, Köln est sorti vainqueur à juste titre. Avec les fidèles habituels du Bayern en vacances après la campagne de l’Euro, ce sont les jeunes de l’académie, de nouveaux visages et un vieux cheval de bataille à Sven Ulreich qui ont mené la charge contre les Billy Goats. Sans plus tarder, voici les récompenses du match :

Échange de maillot : Mark Uth

Le rusé de 29 ans a trouvé le fond des filets du Bayern à deux reprises. Le premier était une finition acrobatique incroyable tandis que le second était une tête superbement placée. Sa présence dans la surface a souvent perturbé la ligne de fond naissante du Bayern. Uth a pleinement profité des jeunes défenseurs inexpérimentés et a donné l’avantage à Cologne dans ce qui était par ailleurs un match assez équilibré.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

Le défenseur français a travaillé dur pour accélérer son assimilation dans l’équipe du Bayern. Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Le Français a passé une journée calme mais productive au bureau. Son sang-froid et son assurance sur le ballon étaient à l’honneur alors qu’il récupérait calmement ballon après ballon de Cologne avant de les envoyer sur leur chemin pour une nouvelle attaque. Alors que le reste de la ligne de fond avait un jeu décent, Upa a tenu le spectacle en couvrant leurs dérapages et en effectuant des interceptions précoces. La défense étant une nouvelle configuration, manquait de chimie et cela était évident dans la manière dont les buts ont été accordés. Dans l’ensemble, rien de spectaculaire mais certainement un très bon début pour le défenseur de 22 ans.

Fußballgott : Michaël Cuisance

Après une première saison individuelle terne, Cuisance cherchera à capitaliser sur sa deuxième saison au club.Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Cuisance à venir, a instantanément ajouté une maturité bien nécessaire au milieu de terrain du Bayern, car Rhein et Scott ont souvent été pris au dépourvu malgré de superbes passes pour mettre en place des attaques. Cuisance a montré certaines de ses astuces sur et hors du ballon pour ralentir ou augmenter le tempo du jeu. Il a utilisé ses compétences de pivot pour sortir des espaces restreints et faire de bonnes balles. Cela dit, le Bayern manquait un homme dans la surface après le remplacement d’Eric Maxim Choupo-Moting et si Cuisance avait effectué des courses plus profondes, il aurait pu tirer quelques autres tirs au but.

Der Bomber : Armindo Sieb

L’adolescent allemand était en feu surtout dans la première moitié du match. Sa capacité de dribble et son rythme, associés à sa volonté d’attaquer, étaient formidables à regarder. Une fois de plus, le grave manque de chimie entre les joueurs signifiait que les coups, les courses et les courtes passes n’avaient pas la cohésion requise pour les assembler en attaques à plusieurs reprises. Cela dit, Sieb poussait constamment vers l’avant et s’efforçait de se connecter avec le reste de l’attaque, réussissant à plusieurs reprises. C’était un spectacle prometteur de la part du jeune de 18 ans.

Maître du match : L’académie des jeunes du FC Bayern et Julian Nagelsmann

Photo de Christian Kaspar-Bartke/.

L’académie de la jeunesse du Bayern – alias le campus FCB – mérite beaucoup de crédit pour la quantité de qualité sur le terrain aujourd’hui. C’est de la folie d’imaginer que tout le monde, sauf une poignée dans l’équipe de la journée, a eu des sorts avec le campus et a joué un match assez équilibré contre une équipe de Bundesliga.

Un grand mérite revient également au nouvel entraîneur Nagelsmann pour avoir audacieusement mis en place un groupe de joueurs aussi jeunes contre Cologne. Et c’était bien du football “positif” comme Nags l’avait promis plus tôt. Nulle part pendant le match aucun joueur du Bayern n’a cherché à faire des jeux régressifs. Toute l’équipe a toujours cherché à attaquer à chaque occasion tout en maintenant une structure défensive.

Il y avait des sorts où il semblait que le jeu n’allait nulle part parce qu’aucune des deux équipes ne gardait le ballon pendant un certain temps. Cela dit, ce fut une performance très audacieuse et positive des garçons du Bayern pour lancer leur pré-saison.