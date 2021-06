Récompenses du match nul 1-1 de l’Allemagne contre le Danemark

Échange de maillot : Christian Eriksen

Le milieu de terrain de l’Inter Milan a fait un bon match dans la nuit. Il contrôlait principalement le milieu de terrain du Danemark et dictait presque toutes les attaques. Comme une passe s’est avérée mortelle pour le but de Manuel Neuer, il était une menace constante pour la défense allemande. Dans l’ensemble, le Danemark a prouvé pourquoi il jouait à l’EURO et a terminé ce match amical par un match nul.

Der Kaiser : Matthias Ginter

Le défenseur du Borussia Mönchengladbach a passé une bonne soirée pour l’Allemagne. Matthias Ginter a prouvé pourquoi il était dans la formation de départ, et sera probablement dans le onze de départ pour le championnat d’Europe. Il avait quelques bons dégagements et était confiant dans la défense. Il a même eu deux bons centres qui ont mené à des corners.

En général, la défense allemande n’était pas bonne ce soir, ils ont laissé le Danemark marquer trop facilement et la défense s’est effondrée après que Poulsen ait marqué l’égalisation.

Fußballgott : Florian Neuhaus

Et un autre joueur du Borussia Mönchengladbach au palmarès. Il était également assez bon ce soir dans le milieu de terrain allemand et probablement le meilleur milieu de terrain ce soir. Il a réussi à marquer le seul but de l’Allemagne dans la surface de réparation danoise, alors qu’il tirait le ballon libre dans le coin supérieur droit. Il a également eu un autre tir notable en première mi-temps, mais Kasper Schmeichel a sauvé le ballon.

Der Bomber : Serge Gnabry

Les deux joueurs du Bayern Munich ont montré beaucoup d’énergie et de volonté lorsqu’ils étaient sur le terrain. Serge Gnabry était probablement le joueur le plus énergique des deux côtés. Il faisait constamment pression sur les joueurs adverses et cherchait toujours comment les dépasser. S’il avait eu un peu plus de chance, il aurait marqué ce soir, puisqu’il a touché la barre transversale en première mi-temps.

Maître du match : Personne

L’Allemagne a manqué d’une brillante performance individuelle ce soir pour assurer la victoire, mais vous ne pouvez vraiment pas blâmer les joueurs, car Joachim Löw ne peut pas constituer son équipe. Les trois derniers ne le coupent tout simplement pas. Le milieu de terrain était beaucoup trop passif et Thomas Muller aurait pu le secouer un peu, mais l’attaque serait remaniée. Joshua Kimmich devrait jouer comme arrière droit, car il est nécessaire dans la ligne de fond allemande. Low doit trouver quelque chose rapidement, sinon l’Allemagne pourrait également faire face à une sortie anticipée de ce tournoi.