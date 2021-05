Récompenses du match nul 2-2 du Bayern Munich contre Fribourg

Le match du Bayern Munich contre Fribourg a été une affaire très excitante. Les deux équipes sont entrées dans le jeu avec une grande intention et ont montré beaucoup de volonté d’attaquer. Le Bayern a eu plus d’occasions, mais n’a pas réussi à marquer plus de buts en raison d’une performance sensationnelle de GK Mark Flekken et de quelques passes moins que satisfaisantes dans le dernier tiers.

Sans plus tarder, voici les joueurs qui se sont démarqués dans le jeu d’aujourd’hui:

Échange de maillot: Mark Flekken

Un choix très facile, malgré quelques superbes interprètes pour Fribourg. Flekken était en mode Neuer principal aujourd’hui, effectuant au moins 8 superbes arrêts, la plupart à courte distance. Le point culminant de son match aujourd’hui a été les 4 (!!) grands arrêts qu’il a effectués contre Lewandowski, y compris un double arrêt, empêchant le Polonais de franchir la barre des 40 buts et de battre le record de Gerd. Une performance très inspirée

Der Bomber: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski le recordman. Bien sûr, ce n’était pas la performance régulière de Lewandowski à 2-3 buts à laquelle nous nous attendions, mais c’était une très bonne performance dans le troisième attaquant du tueur à gages polonais. Un penalty pris par des experts l’a amené au sommet du classement des buts en une saison, le liant à la légende du Bayern Gerd Müller.

En dehors de cela, Lewandowski était très actif dans l’attaque, aidant à renforcer le jeu, nourrissant ses coéquipiers avec des balles d’un autre monde qu’ils auraient vraiment dû convertir, et troublant la défense de Fribourg tout le match. Un match exceptionnel de Flekken a empêché Lewandowski d’avoir beaucoup plus de buts.

Der Fußballgott: Joshua Kimmich

Une autre très bonne performance du milieu de terrain allemand, qui était comme un tireur d’élite expert tout au long du match, pulvérisant des balles précises sur tout le terrain, aidant avec des tâches défensives et effectuant des courses à la Beckenbauer pour créer de l’espace pour ses coéquipiers et séparer la défense de Fribourg. Avec une précision de passage de 92,4%, Kimmich a montré une fois de plus pourquoi il était le meilleur non au monde. 6. Le Bayern doit faire de son attachement à Munich une priorité à long terme.

Der Kaiser: Alexander Nübel

Quelle façon de montrer aux cuivres du Bayern son talent et ses capacités! Faites une révérence, Alex! L’héritier présumé de Manuel Neuer était vraiment bon aujourd’hui. Il a effectué 4 superbes arrêts et a maintenu le Bayern dans le match avec ses blocs opportuns. Il était également bon avec sa distribution de balle et a aidé avec l’accumulation de l’arrière. Le premier but aurait pu utiliser un meilleur positionnement, mais c’était difficile à sauver puisque la défense l’avait laissé sécher, tandis que le second de Fribourg montrait les quelques failles de son armure.

Cependant, nous pouvons être assez confiants qu’il améliorera ces attributs, et avec plus de temps de jeu et d’expérience, il devrait aller de mieux en mieux. Si le match d’aujourd’hui était censé servir d’indicateur pour l’avenir de Nübel, je dirais que le Bayern doit le garder, car on a vraiment l’impression qu’il est destiné à de grandes choses.

Mention d’honneur: Niklas Süle

Niklas Süle a effectué un virage très solide et a maintenu le flanc droit du Bayern fermé pendant de longues périodes. Son jeu de liaison avec Sane était bon et il a réussi un blocage incroyable pour empêcher un but infaillible de Fribourg.

Maître du match: Jerome Boateng

Quel match du défenseur allemand. Je suis convaincu qu’il a montré à Jogi Löw, qui était assis dans les gradins, ce qui manquait à la défense de Die Mannschaft. Avec une précision de passe élevée de 92,9%, 3 duels aériens gagnés et 6 bons tacles et blocs, Boateng était partout dans le côté défensif du Bayern. Oui, toute la défense a été prise au dépourvu pour le premier du Bayern, mais s’il y avait un défenseur qui méritait vraiment une récompense aujourd’hui, c’était Boateng.

Ce sera triste de voir Boateng quitter un club pour lequel il a tout donné. Il était fiable chaque fois qu’il était sollicité et ses longues balles ont créé de très bonnes chances pour l’attaque du Bayern. Une chose est sûre: quel que soit le club qui le débarque cet été, il est destiné à de grandes choses.