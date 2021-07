Récompenses Genshin Impact Thunder Sojourn, Beidou et plus

Séjour Genshin Impact Thunder est l’un des premiers nouveaux événements de la mise à jour Genshin Impact 2.0, qui propose également un caractère gratuit.

C’est un style d’événement familier à bien des égards, mais il vaut toujours la peine d’y participer. En plus des chances de gagner des Primogems, vous obtiendrez de nouveaux matériaux d’ascension des talents et même une chance de gagner un Beidou gratuit.

Comment démarrer Thunder Sojourn à Genshin Impact

Thunder Sojourn commence le 22 juillet à 10 heures, heure du serveur, et se termine le 9 août.

Vous devez terminer la quête d’archonte des vents d’automne, des feuilles écarlates et la quête d’archonte du plan d’évasion de Ritou. Après cela, ouvrez le menu de l’événement et accédez à Thunder Sojourn. Suivez les instructions pour commencer la première quête.

Thunder Sojourn est divisé en quatre actes, et comme Midsummer Island Adventure avant lui, ceux-ci se déverrouillent à intervalles.

Genshin Impact Bolt Blitz – Thunder Sojourn Act 1

Bolt Blitz commence le jour où Thunder Sojourn commence, et c’est un ensemble de défis assez simple. Suivez les instructions du mécanisme de défi, puis atteignez l’objectif le plus rapidement possible.

Vous utiliserez de nouveaux objets pour y arriver. Les électrogrammes vous permettent de vous transformer en une étincelle d’électricité et de vous déplacer rapidement entre les sphères de tonnerre, et vous trouverez des électrogranums sur un autre nouvel élément, Thunder Sakura. Si vous souffrez d’électro, vous pouvez également utiliser des sphères de tonnerre sans Electrogranum.

Genshin Impact Lightning Round – Thunder Sojourn Act 2

Lightning Round se débloque le 24 juillet à 4 heures du matin, heure du serveur. Celui-ci devrait être familier. C’est une série de défis qui vous demandent de vaincre les ennemis dans un laps de temps défini, bien qu’il y ait une différence clé. Une habitation du tonnerre se trouve au centre de la zone de défi et récupère une charge si vous :

Sont affligés d’Electro Utiliser des attaques Electro Porter un Electrogranum

Une fois que la charge atteint un certain point, le Thunder Dwelling déclenche une attaque AoE Electro qui endommage les amis et les ennemis à proximité.

Nobushi compte parmi les ennemis rencontrés ici, vous aurez donc également une chance de tirer sur certains matériaux d’Ascension Ayaka.

Genshin Impact Weaving Lightning – Thunder Sojourn Act 3

Weaving Lightning se débloque le 27 juillet à 4 heures du matin, heure du serveur, et constitue un autre défi où vous vaincrez les ennemis dans un laps de temps défini.

La caractéristique unique de Weaving Lightning est le Nimbus Gem. Ces cristaux sont liés à des personnages portant Electrograna ou affligés par Electro et améliorent leurs statistiques. Vous pouvez vous lier à plus d’une gemme Nimbus et en aurez probablement besoin, car les ennemis de Weaving Lightning présentent un plus grand défi.

Genshin Impact Automaton Front – Thunder Sojourn Act 4

Automaton Front se débloque le 30 juillet à 4 heures du matin, heure du serveur. Celui-ci est un nouveau domaine où vous affronterez Perpetual Mechanical Array. Thunder Dwellings et Nimbus Gems apparaîtront à certains moments de la bataille, alors planifiez votre stratégie autour d’eux.

Récompenses Genshin Impact Thunder Sojourn

Les récompenses Genshin Impact Thunder Sojourn sont réparties entre les trois premiers actes et l’acte quatre.

Voici ce que vous obtiendrez pour les trois premiers actes :

Minerai d’amélioration mystique Mora Primogems Thunder Pellets

Les Thunder Pellets sont des objets exclusifs à l’événement que vous pouvez échanger dans la boutique de l’événement Thunder Sojourn contre ces récompenses :

Hero’s Wit Vajrada Fragment d’améthyste Minerai d’amélioration mystique Comment obtenir des cristaux de tonnerre dans Genshin Impact

Les récompenses de l’Acte Quatre Thunder Sojourn sont un peu plus souhaitables. Vous obtiendrez des cristaux de tonnerre en battant Perpetual Mechanical Array, que vous pourrez échanger contre :

Vous pouvez également dépenser 1 000 boulettes de tonnerre et 1 000 cristaux de tonnerre sur un Beidou gratuit. Si Beidou fait déjà partie de votre groupe Genshin Impact, celui-ci se convertit en son matériel Constellation et déverrouille un nouveau nœud sur sa carte du ciel.

