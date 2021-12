Récompenses Halo Infinite Xbox Game Pass, prix Ultimate et comment l’obtenir

Les titres Xbox Game Pass de décembre 2021 ont tous été révélés et Halo Infinite est livré avec des récompenses que les joueurs peuvent réclamer.

Ce devrait être un mois fantastique pour les abonnés Microsoft, car la plupart des titres inclus sont fantastiques. Ceux-ci incluent la sortie sur console de Among Us, la poursuite de Final Fantasy XIII avec XIII-2, ainsi que l’un des meilleurs jeux de tous les temps, Stardew Valley.

Bien que tous les titres ci-dessus soient excellents en eux-mêmes, les joueurs attendent évidemment le plus le retour de Master Chief.

Halo infini | Bande-annonce de lancement de campagne

BridTV

6963

Halo infini | Bande-annonce de lancement de campagne

https://i.ytimg.com/vi/PyMlV5_HRWk/hqdefault.jpg

911397

911397

centre

13872

Comment obtenir des récompenses Halo Infinite Game Pass

Les récompenses Halo Infinite Xbox Game Pass sont réservées aux abonnés Ultimate.

Cela signifie que vous devrez payer les frais de 10,99 £ par mois au lieu de 7,99 £. En ce qui concerne les récompenses, le billet de blog de Microsoft indique qu’il s’agit de forfaits mensuels pour le multijoueur gratuit.

Voici les prix du premier lot :

Revêtement du fusil d’assaut MA40 Pass Tense’ Four 2XP Boosts Four Challenge Swaps

Encore une fois, ce ne sont que pour le multijoueur car il n’y a rien pour la campagne.

Bonus ultimes

Un abonnement Ultimate coûte 10,99 £ par mois au lieu des 7,99 £ habituels et il est accompagné de bonus supplémentaires qui en valent la peine.

Un abonnement régulier est fourni avec tous les jeux ainsi qu’un abonnement EA Play (sur PC), tandis qu’Ultimate est livré avec les extras suivants :

Remises et offres exclusives pour les membres Jouez à des jeux depuis le cloud Avantages gratuits, y compris du contenu dans le jeu et des offres partenaires Abonnement Xbox Live Gold (d’une valeur de 6,99 £ par mois) Abonnement EA Play sur console et PC

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Restez mobile tout en ayant l’air noble. Ajoutez les voiles et le drapeau Noble Spartan à votre collection dans @SeaOfThieves avant le 8 décembre ! Mettez les voiles et ils seront ajoutés à votre coffre de personnalisation de navire. pic.twitter.com/nTwhD905qZ – Halo (@Halo) 1er décembre 2021

Date de sortie de Halo Infinite Game Pass

La date de sortie de Halo Infinite sur Xbox Game Pass est le 8 décembre.

C’est également à ce moment-là que les récompenses seront disponibles dans le spin-off multijoueur. Nous avons moins d’une semaine pour attendre le retour de Master Chief et vous pourrez profiter de nombreux titres avant cette date.

Stardew Valley est une haute recommandation, mais il y a aussi Warhammer 40,000 et Final Fantasy XIII-2 comme plaisir coupable.

MICROSOFT : Pourquoi l’astuce d’accès anticipé de la Nouvelle-Zélande ne fonctionnera pas pour la campagne Halo Infinite

Dans d’autres nouvelles, la date de l’événement DBD Christmas Winter 2021, les pulls et les peaux moches