Réconciliation? Harry retrouve sa famille à l’enterrement de son grand-père

William et Harry n’ont pas marché ensemble dans la procession vers les funérailles du prince Philip, son cousin, le prince Peter Philips marchait parmi eux. Au cours de la cérémonie, ils ont également été séparés, mais En quittant la chapelle, ils ont été surpris en train de marcher et de parler.

WINDSOR, ANGLETERRE – 17 avril: le prince Andrew, duc d'York, le prince Edward, le comte de Wessex, le prince William, le duc de Cambridge et le prince Harry, duc de Sussex prennent part à la procession de cérémonie lors des funérailles du prince Philip, duc d'Édimbourg au château de Windsor le 17 avril 2021 à Windsor, en Angleterre.

Selon des images et des vidéos, William, Harry et Kate ont décidé de marcher et de parler au château même s’il y avait des voitures disponibles pour les transporter. Le duc et la duchesse de Cambridge et le duc de Sussex ont été cordiaux devant la caméraCependant, ce qui s’est passé dans les coulisses n’est pas clair.

Ce matin, le Daily Mail a rapporté que Harry pourrait retarder son retour à Los Angeles après avoir a parlé pendant deux heures avec son père et son frère. Alors y a-t-il eu réconciliation ou pas?