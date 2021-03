Reconfiguration du marché chinois de la beauté dans un monde post-pandémique – WWD

LONDRES – Alors que le monde est toujours perturbé par le virus, la Chine est en grande partie exempte de COVID-19 depuis près d’un an. Les voyages dans le monde étant interdits et le port de masques ici pour rester, le marché national de la beauté s’est adapté à cette nouvelle réalité avec des développements majeurs dans les initiatives en ligne axées sur les ventes, la beauté propre et sans cruauté, les achats hors taxes nationaux et les créneaux. acquisitions de marques.

«En raison du port de masques, la demande de beauté propre a augmenté, et le besoin de nettoyage et d’entretien du visage a également augmenté», a déclaré Mao Geping, l’un des maquilleurs les plus célèbres de Chine.

Pendant la pandémie, comme beaucoup d’autres, il a commencé à travailler avec des influenceurs et des vloggers pour partager ses compétences en maquillage ou promouvoir son label via le streaming en direct. Une vidéo de lui transformant le visage du vlogger de mode le plus suivi en Chine, Teacher Xu, a été vue près d’un million de vues sur le site de streaming chinois Bilibili et un demi-million sur YouTube jusqu’à présent.

Mao s’est fait un nom au début des années 90 pour une série de vidéos de tutoriels de maquillage magiques dans lesquelles il a transformé des femmes chinoises ordinaires en starlettes glamour. À cette époque, alors que la majeure partie de la Chine comprenait encore l’idée du capitalisme, son approche visionnaire de la beauté a inspiré une génération de femmes chinoises.

La marque de beauté propre basée à Shanghai, Forest Cabin, ou Lin Qin Xuan en chinois, profite également de la tendance de la diffusion en direct.

Pendant la pandémie, le cofondateur de la société, Sun Fuchun, a été parmi les premiers à vendre via la diffusion en direct pour tenter de sauver la société de la faillite, la moitié de ses points de vente à travers la Chine ayant été fermés en raison de réglementations gouvernementales et de problèmes de sécurité.

Son huile de camélia biologique la plus connue a ensuite été commercialisée comme un produit capable de réparer les dommages causés à la peau des infirmières après avoir porté des masques pendant une longue période. La marque est désormais l’une des marques de soins de la peau les plus vendues sur Tmall.

Un autre sujet brûlant qui a émergé en 2020 a été la révision des règles chinoises en matière d’expérimentation animale pour les cosmétiques.

Plus tôt ce mois-ci, l’Administration nationale des produits médicaux de Chine a annoncé que les produits cosmétiques ordinaires importés ne seront pas tenus de subir des tests sur les animaux à partir du 1er mai, ouvrant la voie à une vague de nouvelles marques de beauté entrer dans le pays qui avait auparavant évité la deuxième plus grande beauté du monde. marché – les États-Unis sont le plus grand – sur les valeurs éthiques.

Par exemple, le conglomérat brésilien de la beauté et leader de la beauté sans cruauté, Natura & Co., la société mère d’Aesop et The Body Shop, a annoncé quelques jours plus tard que les deux marques envisageaient d’entrer sur le marché chinois.

Roberto Marques, président de Natura & Co., a déclaré qu’Aesop devrait ouvrir son premier magasin à Shanghai au quatrième trimestre de 2021 et que le premier magasin de The Body Shop en Chine devrait ouvrir en 2022.

The Body Shop était autrefois disponible dans les boutiques hors taxes des aéroports chinois, mais la marque a quitté le marché en 2014 en raison de la réglementation sur les tests sur les animaux.

Aucune marque ne dira probablement non aux boutiques hors taxes en Chine de nos jours, car ce secteur a connu une croissance exponentielle depuis que la Chine a resserré son contrôle plus large.

Des villes comme Shenzhen, Shanghai, Pékin et la capitale de l’île de Hainan, Haikou, et le site touristique Sanya, ont tous pris des mesures stratégiques afin de prendre une plus grande part de ce marché lucratif, où la beauté et les parfums sont les plus gros vendeurs. En fait, L’Oréal et Estée Lauder ont cité une croissance spectaculaire en Chine lors de leurs derniers appels de gains.

Peu de temps après que le gouvernement central a assoupli la réglementation sur ce secteur lucratif en juin dernier, DFS Group, l’opérateur de vente au détail de voyages appartenant à Moët Hennessy Louis Vuitton, a acquis une participation de 22% dans Shenzhen Duty Free Ecommerce Co., qui est détenue majoritairement par Shenzhen Duty. Groupe gratuit. Les deux ont récemment dévoilé la première phase de leur nouveau complexe commercial hors taxes du centre-ville de Haikou Mission Hills.

China Duty Free Group, le plus grand opérateur hors taxes en Chine, a également annoncé des plans d’expansion avec l’aéroport international de Sanya Phoenix pour ouvrir des boutiques hors taxes dans l’aéroport afin de mieux capter l’afflux de touristes.

En janvier, Dufry a dévoilé un accord de coopération avec Hainan Development Holdings et a ouvert sa première boutique le 31 janvier au Global Duty Free Plaza du centre commercial Mova à Haikou. Dans le même temps, Lagardère a formé un partenariat avec Hainan Tourism Investment Development pour ouvrir le deuxième plus grand magasin duty-free du centre-ville de Sanya.

Poussés par des remises attractives et le temps chaud, pendant les vacances du Nouvel An chinois, qui s’est déroulé du 11 au 17 février, les magasins hors taxes de l’île de Hainan ont vu leurs ventes dépasser 1,5 milliard de yuans, soit 231,2 millions de dollars, doublant le montant enregistré dans le même période pour 2019.

Fort de cet élan, Haikou accueillera également le premier China International Consumer Products Expo du 7 au 10 mai. Les participants confirmés sont les Galeries Lafayette, DFS Group, Tapestry Inc., Swatch Group, L’Oréal Group, Shiseido et Kao.

Alors que les entreprises internationales de beauté se battent pour entrer sur le marché et s’attaquer aux acheteurs aisés de Chine, certains des plus grands groupes de beauté chinois détenant des parts de marché de masse élevées étaient confrontés à un ensemble de défis différents.

Shanghai Jahwa, qui dépend fortement des canaux de vente traditionnels, a vu ses revenus baisser de 7,43% en 2020 en raison de la pandémie. Mais les offres premium et spécialisées de Jahwa comme Vive, Gaofu, Dr. Yu et Herborist Derma, ont quand même réussi à atteindre une croissance saine au second semestre.

Au troisième trimestre, la société a également ajusté sa structure commerciale en ligne, optimisant la fréquence et la proportion de diffusion en direct et cultivant les talents de streaming au sein de l’entreprise pour améliorer la rentabilité.

Pour Proya Cosmetic, plus averti sur le plan numérique, ses ventes de produits de beauté en 2020 devraient augmenter de plus de 10%. La société a cité le commerce électronique comme le principal moteur de cette croissance. La valeur brute de ses marchandises sur les seules plates-formes d’Alibaba a augmenté de 40% et a dépassé 1,89 milliard de renminbi, soit 292 millions de dollars. La société a également mis en place un programme d’incubation avec Tmall d’Alibaba pour développer des start-up dans le secteur de la beauté.

La société nouvellement cotée Yatsen Holding Ltd., la société mère des marques de cosmétiques et de soins de la peau Perfect Diary, Little Ondine, Abby’s Choice et Galénic, a enregistré une augmentation de 72,6% de son chiffre d’affaires en 2020. Pionnier du modèle direct-to-consumer en 2020. Chine, Perfect Diary était également la marque de beauté chinoise la plus vendue lors du festival de shopping de la Journée des célibataires de l’année dernière sur Tmall.

La société a récemment doublé ses investissements dans des marques de niche pour pérenniser sa rentabilité. En mars, il a annoncé son intention d’acquérir la marque de beauté londonienne Eve Lom, qui a accumulé au fil des ans une clientèle culte pour sa crème nettoyante botanique. L’année dernière, elle a acquis la marque premium de soins de la peau Galénic auprès de Pierre Fabre.

Ushopal, partenaire omnicanal de la marque, qui a annoncé la clôture d’un tour de table de 100 millions de dollars début mars, est un autre acteur chinois actif dans les acquisitions de marques de beauté de niche.

Le groupe a déjà investi dans plusieurs de ses marques partenaires, comme Natura Bissé d’Espagne et la marque de parfum Juliette Has a Gun, créée par l’arrière-petit-fils de Nina Ricci, Romano.