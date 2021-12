Reconnaissance de la grandeur de la boxe

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Deux grands du divertissement nous ont quittés cette semaine : Carmen Salinas et Vicente Fernández. Des icônes pleurées par le peuple, mais elles vivront toujours dans le cœur de millions de Mexicains et leur héritage se transmettra de génération en génération. Nos condoléances à leurs familles et à la culture populaire de notre pays.

Vicente Fernández a exprimé à plusieurs reprises qu’il voulait mourir le jour de la Vierge de Guadalupe, et la Vierge de Morena l’a accompli.



Samedi dernier, un cycle merveilleux a été clôturé dans la division des poids légers; sans aucun doute, la plus séduisante du moment. Avec une grande satisfaction, nous voyons que le concept du World Boxing Council porte ses fruits avec le champion de la franchise.

Cette innovation est née pour reconnaître ces quelques boxeurs d’élite et promouvoir que de grands combats puissent avoir lieu.

Ce concept a encore des détracteurs ; La résistance au changement fait partie de la nature humaine, et la critique systématique de ceux qui vivent dans l’amertume se produit sans cesse lorsqu’il y a des questions controversées.

C’est clairement déroutant, mais ce sont les résultats et les faits qui comptent.



Le premier monarque de franchise était Saúl Canelo Álvarez ; Sous cette désignation, il a remporté le championnat du monde de la division des super-moyens, les poids lourds légers, et au cours de ces 11 derniers mois, il a mené quatre combats pour être le premier à unifier les ceintures des super-moyens, devenant ainsi le champion incontesté de la WBC, WBO , couronnes IBF et WBA. Le deuxième monarque à recevoir cette désignation était Vasyl Lomachenko, double champion olympique, ainsi que dans trois divisions.

Le poids léger a été complètement foiré il y a environ deux ou trois ans. Mikey Garcia, qui a tenu le championnat du monde WBC, a demandé la permission de prendre du poids ; et pendant que cela se produisait, le corps a ordonné une série de combats éliminatoires, mais certains d’entre eux n’ont pas eu lieu, et enfin, a demandé un championnat intérimaire entre Devin Haney et Zaur Abdullaev, dans lequel le premier d’entre eux était le vainqueur.

Mikey a décidé de quitter le championnat et de continuer à se battre au-dessus de la catégorie.

Vasyl Lomachenko, en tant que champion WBO et WBA, a demandé la possibilité de contester la vacance WBC, un fait sans précédent, que nous avons accepté à l’unanimité, et ainsi conquis le vert et l’or en battant Luke Campbell.



Et ils se sont positionnés dans la division : Teófimo López, avec la couronne IBF ; Ryan Garcia est devenu connu comme une grande promesse. Les anciens champions : Jorge Linares, Yuriorkis Gamboa et Javier Fortuna sont restés sur la carte, entre autres.

Lomachenko, via sa société Top Rank, a demandé à la WBC la désignation de franchise, qui a été acceptée, soutenant ainsi l’unification maximale des quatre ceintures contre López.

Dans le même temps, Top Rank a demandé que le vainqueur dudit combat principal soit considéré comme une franchise, apportant ainsi un changement au concept, ajustant la règle récemment créée, qui permet de mettre en jeu ladite désignation sur le ring.

Et López a battu Lomachenko. Haney a battu Gamboa, et plus tard Jorge Linares. Garcia a remporté le titre intérimaire face à Luke Campbell, qui s’est retiré en raison de problèmes de santé mentale. JoJo Díaz a fait de même sur Fortuna et devrait se battre contre. Haney. George Kambosos, d’Australie, surpris en battant Lopez, pour être le monarque et la désignation de franchise. Pendant ce temps, Haney a battu Diaz. Gervonta Davis contre Pitbull Cruz, et enfin, Lomachenko contre l’ancien champion Richard Commey.



Nous clôturerons l’année le week-end prochain, avec la lutte pour le titre mondial, entre le monarque Artur Beterbiev et le challenger Marcus Browne, au Canada. Un jour plus tard, YouTube King Jake Paul montera sur le ring, amenant des millions de nouveaux fans au sport.

Telle était l’attraction que la souris Macías exerçait sur les foules, qu’à plusieurs reprises le trafic de la capitale a été interrompu à environ 20 pâtés de maisons, en le voyant s’entraîner dans le gymnase Viejo Jordán, situé à Arcos de Belén, presque au coin de la rue. avec l’avenue connue sous le nom de Niño Perdido. La même chose s’est produite lorsque des billets ont été vendus pour leurs combats sur la Plaza de Toros México.

La souris Macías était la plus grande idole que mon père ait eue dans sa vie. Don José a planifié sa lune de miel pour que sa visite à Mexico soit précisément pendant qu’une bagarre avec lui avait lieu, sur la Plaza México (il a toujours semblé à ma mère que c’était une coïncidence incroyable).

Le destin a conduit mon père à prendre le chemin de la boxe, et ainsi il a réussi à devenir un ami intime et attachant de la Souris. Ils prenaient leur petit-déjeuner tous les samedis à Sanborns, parcouraient le monde et avaient toujours une relation comme des frères. Macías était connu pour sa phrase : « Je dois tout à mon directeur et à la Vierge de Guadalupe. Finalement, il est tombé dans une maladie douloureuse.

Un après-midi, mon père m’a dit : « Mijito, je vais voir Raúl, il est très malade. Et nous sommes allés à l’hôpital. Mon père est sorti très triste. Pas même trois minutes ne se sont écoulées lorsque sa femme est sortie pour nous informer qu’il était déjà décédé. C’était quelque chose d’inexplicable, car il a réussi à dire au revoir à son âme sœur alors qu’il était encore en vie. Don José a fait une série d’appels et le lendemain, la basilique était remplie de milliers de personnes qui ont dit leur dernier adieu à Mouse Macías, avec sa Vierge de Guadalupe.

