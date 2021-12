Reconnaître ceux qui font des efforts sérieux dans le domaine de la propreté : PM Modi

S’exprimant après avoir inauguré la conférence des maires de toute l’Inde à Varanasi par vidéoconférence, il a demandé au ministre de l’Union du logement et des affaires urbaines, Hardeep Singh Puri, non seulement de récompenser la ville excellant dans la « swachata » (propreté), mais également de reconnaître ceux qui font de sérieux efforts. dans le domaine de la propreté.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré vendredi qu’il était nécessaire de préparer une liste des villes où les yeux ont été fermés sur la campagne de propreté.

S’exprimant après avoir inauguré la conférence des maires de toute l’Inde à Varanasi par vidéoconférence, il a demandé au ministre de l’Union du logement et des affaires urbaines, Hardeep Singh Puri, non seulement de récompenser la ville excellant dans la « swachata » (propreté), mais également de reconnaître ceux qui font de sérieux efforts. dans le domaine de la propreté.

Pas moins de 120 maires de tout le pays participent à la conférence dont le thème est « New Urban India ». Modi les a accueillis en tant qu’hôte en tant que membre de Lok Sabha de Varanasi. Il a déclaré qu’il était nécessaire de préparer une liste des villes qui ont fermé les yeux sur le « swachata abhiyan » et sur d’autres commodités civiques.

Dans son discours, Modi a également suggéré d’organiser un «Nadi Utsav» (festival de la rivière) pendant une semaine chaque année, impliquant les citoyens locaux. Le Premier ministre a également évoqué l’idée de célébrer l’anniversaire d’une ville pour souligner sa gloire.

