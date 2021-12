Reconsidérer la décision du procès « Shake It Off »

La bataille juridique continue de faire rage Taylor Swift 2014 a frappé « Shake It Off », alors que la superstar de la pop exhorte un juge fédéral à revenir sur sa propre décision et à lui accorder une victoire pure et simple en défense dans un conflit de droits d’auteur qui a duré des années.

Auteurs-compositeurs Sean Hall et Nathan Butler a poursuivi Swift en 2017 pour violation du droit d’auteur, affirmant que le refrain de la chanson, « Parce que les joueurs vont jouer, jouer, jouer, jouer, jouer et les ennemis vont détester, détester, détester, détester, détester » est levé de leur chanson de 2000 « Playas Je vais jouer. La chanson de Hall et Butler, écrite pour le groupe de filles américain 3LW, contient les paroles « Playas, they going play, and haters, they going hate ».

Swift a plaidé et juge de district américain Michael Fitzgerald a convenu que la phrase en question était indigne de la protection du droit d’auteur et a rejeté le procès contre Swift en 2018. Fitzgerald a statué que « combiner deux truismes sur les playas et les ennemis » étaient « à la fois des notions éculées » et pas suffisamment originales pour le droit d’auteur. La Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit n’était cependant pas d’accord, annulant le licenciement et relancé le procès.

Le procès de Hall et Butler s’est poursuivi et, début décembre 2021, Swift a demandé un jugement sommaire. Cette fois, le juge Fitzgerald, un Barack Obama personne nommée, a statué contre Swift, estimant qu’il y avait un « véritable différend quant à la similitude substantielle potentielle entre les paroles et leur structure séquentielle », et permettant à l’affaire d’avancer vers le procès.

Swift demande maintenant à Fitzgerald de reconsidérer sa décision, arguant qu’il a appliqué la mauvaise analyse juridique à la question. L’ordonnance de Fitzgerald refusant le jugement sommaire « n’applique pas le test extrinsèque à cette similitude substantielle revendiquée », fait valoir Swift, soulignant qu’« il est essentiel de faire la distinction entre le matériel protégé et non protégé dans le travail d’un demandeur ». La simple présence de deux phrases du domaine public dans une chanson, poursuit Swift, « ne constitue pas une sélection et un arrangement potentiellement protégeables » :

En se concentrant plutôt sur la similitude revendiquée dans la sélection et l’agencement d’éléments réels et concrets plutôt que dans des idées ou des concepts, les plaignants n’ont plus que les deux phrases du domaine public « joueur » et « détesteur ». Ces deux phrases, qui, selon l’expert des plaignants, faisaient partie du vocabulaire populaire avant Playas, sont libres d’utilisation pour tout le monde et les plaignants ne peuvent pas les monopoliser même si elles sont formulées comme une revendication de sélection et d’arrangement.

Dans sa requête en réexamen, Swift soutient que l’ordonnance de Fitzgerald « fait quelque chose que, à la connaissance des défendeurs, aucun autre tribunal n’a fait » – un signal certain que Swift a l’intention de faire appel si Fitzgerald n’annule pas sa propre ordonnance. Plus précisément, Swift soutient que Fitzgerald a commis une erreur en trouvant une réclamation viable pour violation du droit d’auteur basée sur rien de plus que deux courtes phrases du domaine public.

