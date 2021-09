Reconstruction de l’infrastructure avec intelligence d’affaires et continuité

Une solution de gestion de projet intelligente peut aider les organisations à développer des plans d’atténuation pour les ralentissements potentiels, les arrêts et les redémarrages de projet

Par Ashok Wani,

Le monde est isolé et chargé de restrictions de voyage internationales et de protocoles COVID-19 à grande échelle, mais la technologie assure la survie et le progrès de l’économie en ces temps difficiles. L’industrie des infrastructures et de la construction est un secteur qui tire parti de la technologie à grande échelle.

Étant considérablement affectée par la crise du COVID-19, l’interconnexion, la nature complexe et collaborative des réseaux d’approvisionnement et de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction affectent directement le coût et le calendrier des projets d’infrastructure. La crise actuelle limite ces aspects et l’accès au travail par des restrictions opérationnelles et des protocoles de sécurité non négligeables par le gouvernement. D’autres incohérences, telles que les restrictions sur le mouvement du matériel et de la main-d’œuvre, affectent la disponibilité des pièces et de l’équipement et finissent par influencer le financement du projet et même la faisabilité du projet.

Briser les perceptions traditionnelles

Traditionnellement, les entreprises d’ingénierie, de construction et d’infrastructure (EC&O) étaient perçues comme un secteur conventionnel et dominé par la main-d’œuvre, mais, comme on le voit maintenant, il existe une diversité d’opportunités pour la transformation numérique. L’évolution de l’espace de travail numérique a été une étape importante à l’époque de la COVID.

Depuis les restrictions mondiales imposées pour la première fois en mars 2020, les entreprises et autres fournisseurs de services reconnaissent de plus en plus la possibilité de mener des opérations sans présence physique obligatoire. Les promoteurs de la construction et leurs secteurs connexes ont également sauté pour capitaliser sur la tendance.

Le rôle de la technologie dans la résolution des défis dynamiques

Les entreprises de construction sont désormais confrontées à des conditions de marché imprévues, à des problèmes de passation de marchés, à des pénuries de trésorerie et à des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. La technologie peut jouer un rôle important en offrant une visibilité complète sur les risques potentiels qui peuvent aider à protéger les intérêts des développeurs.

Les technologies d’intelligence d’affaires telles que l’IoT, l’ERP, la robotique et l’automatisation peuvent aider les organisations à cartographier l’ensemble de leur processus de production et de leur chaîne d’approvisionnement afin de prendre des mesures plus proactives en ces temps de crise, notamment en identifiant des sources alternatives, en envisageant de stocker des ressources et en examinant les plans d’urgence, la budgétisation et accélérer les documents critiques. Des outils de planification et de gestion intelligents peuvent également aider à favoriser une plus grande collaboration avec des fonctions telles que la main-d’œuvre, les achats ou les finances, permettant aux propriétaires de projets d’économiser de l’argent. Les perspectives potentielles peuvent inclure une association proactive de fournisseurs sur les remises et les plans de report de paiement, l’agrégation de la demande de matériaux de base dans un multi-projet mis en place pour des remises en gros ou l’identification et la demande de fonds de relance ou de secours appropriés.

Besoin croissant de solutions complètes de gestion de projet

Les attentes élevées du public et du gouvernement à l’égard du secteur des infrastructures ne changeront pas, même en période de pandémie. Par conséquent, les organisations de la construction et de l’immobilier doivent explorer la meilleure façon d’embrasser le changement en adoptant de nouveaux modèles d’exploitation dans les domaines de l’ingénierie, des achats et de la construction afin que les performances puissent être maintenues face à Covid-19.

Une solution de gestion de projet intelligente peut aider les organisations à développer des plans d’atténuation pour les ralentissements, les arrêts et les redémarrages de projet potentiels. Cela aide les entreprises à examiner efficacement les projets et à identifier les travaux à prioriser et comment le faire de manière stratégique. Ils peuvent également envisager différentes situations quant à la façon dont les projets peuvent fonctionner à travers la conception, la planification et la gestion. Des facteurs tels que les perturbations et les fluctuations de la production, l’insolvabilité et la faillite potentielles des fournisseurs, la gestion des fournisseurs, des sous-traitants et des entrepreneurs, et les retards dans l’obtention des permis peuvent également être pris en compte lors de la planification des stratégies d’atténuation des risques.

Compte tenu de tous ces aspects, il est devenu clair que la technologie est à la fois une solution rapide et un outil de subsistance à long terme pour les acteurs de la construction. Il peut tirer parti des outils numériques qui peuvent augmenter l’efficacité, soutenir l’économie et l’adhésion dans le secteur. L’avenir appartiendra aux premiers utilisateurs de technologies qui exploitent de manière optimale les processus de veille économique émergents pour mener à bien leurs opérations.

(L’auteur est Head – Technology & Innovation Highbar Technocrat Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

