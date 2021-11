Reconstruction des Spurs et rivalités avec les Lakers, soleils avec Shea Serrano

Logan et Raja accueillent Shea Serrano de The Ringer dans le podcast et il a une question brûlante pour Raja Bell pour commencer le spectacle. Ils entrent dans la rivalité Spurs-Suns (0:50), la rivalité Spurs-Lakers (19:45) et le processus de reconstruction après avoir connu la gloire d’une dynastie (26:30). Puis Shea raconte une histoire de son nouveau livre, Hip-Hop (And Other Things) (34:35), envoie un message à l’ami de la série Juan Toscano-Anderson (38:40), et fait quelques promesses sur les As la saison prochaine (41:05).

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Invité : Shea Serrano

Producteur associé : Sasha Ashall

