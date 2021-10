Reconstruire de meilleurs sondages : taxer les riches, dit l’Amérique aux démocrates

Alors que le débat sur la loi Build Back Better Act des démocrates s’est intensifié, le projet de loi de dépenses sociales de 3 500 milliards de dollars est resté étonnamment populaire. Cela peut être à la fois une bénédiction et une malédiction pour les législateurs, car il est désormais clair que le projet de loi devra rétrécir pour être adopté. Et comme le Congrès, les Américains ne sont pas tous d’accord sur lequel de ses articles coûteux est le plus important.

Mais au moins une chose semble claire d’après les sondages publics : les gens veulent payer la facture en taxant les riches.

Un sondage Vox et Data for Progress, mené du 8 au 12 octobre, a révélé que 71% des électeurs sont favorables à une augmentation des impôts des 2% d’Américains les plus riches pour payer la facture. Quatre-vingt-six pour cent des démocrates et 50 pour cent des républicains ont soutenu l’idée. D’autres dispositions fiscales axées sur les riches qui pourraient être incluses dans le projet de loi – telles que les augmentations d’impôt sur les sociétés et les gains en capital – ont trouvé un soutien global de 65% ou plus.

Soixante-trois pour cent des électeurs du sondage ont déclaré qu’ils soutenaient le plan global de 3 500 milliards de dollars qui comprend des dépenses pour les soins de santé, les soins de longue durée, la garde d’enfants et les emplois liés aux énergies propres.

Ethan Winter/Données pour le progrès

Il est moins clair pour quelles priorités les électeurs veulent le plus dépenser cet argent. Lorsqu’on leur a demandé de choisir les parties les plus et les moins importantes des nombreuses politiques du Build Back Better Act, l’imposition des riches a été le plus souvent citée comme une priorité absolue, avec 13% des personnes interrogées ayant choisi la mesure. (Le sondage a interrogé 1 224 électeurs probables et avait une marge d’erreur d’échantillonnage de plus ou moins 3 points de pourcentage.)

L’extension des prestations de Medicare pour couvrir les soins dentaires, la vision et l’audition a également montré un fort soutien, avec 12% des personnes interrogées la classant comme la priorité la plus élevée, et 12% ont choisi des politiques pour améliorer l’accès aux soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Les républicains étaient particulièrement favorables aux dispositions relatives aux soins de santé et aux soins de longue durée pour les personnes âgées, par rapport aux démocrates, qui citaient le plus souvent les augmentations d’impôts et les mesures d’énergie propre comme priorités absolues.

Les démocrates sont confrontés à des choix difficiles pour tenir la promesse de politiques « transformatrices » dans le Build Back Better Act : les programmes doivent-ils être rendus permanents, ce qui augmente leur prix ? Le financement de la garde d’enfants ou de la prématernelle devrait-il l’emporter sur l’élargissement des prestations de Medicare ? À quelle vitesse le pays doit-il agir pour réduire les combustibles fossiles et lutter contre le changement climatique ?

Il s’agit de la première chance des démocrates depuis des années d’élaborer une législation majeure qui n’est pas directement liée à la pandémie – et compte tenu de l’inclinaison de la carte électorale envers les républicains, cela pourrait être la dernière pour une autre décennie.

La popularité du Build Back Better Act peut ou non permettre aux législateurs de faire franchir la ligne d’arrivée à la facture. Dans le sondage Vox/Data for Progress, les électeurs ont reçu des arguments pour et contre la suppression d’une disposition particulière visant à réduire les coûts, comme l’expansion des prestations de Medicare ou la politique d’énergie propre. Seulement environ un tiers des électeurs ou moins ont soutenu les coupes. Et les répondants ont montré une diversité d’opinions sur ce qui est le plus important dans le projet de loi.

Cela reflète probablement le fait que le gros projet de loi des démocrates touche à des problèmes importants pour les personnes à différents stades de la vie, a déclaré Ethan Winter, analyste principal pour Data for Progress.

Ethan Winter/Données pour le progrès

Winter a noté qu’une politique comme la prématernelle gratuite serait particulièrement favorisée par un jeune parent, tandis que l’élargissement des prestations de Medicare séduirait davantage les personnes âgées – qui constituent une plus grande partie de l’électorat. Le soutien un peu plus fort pour les augmentations d’impôts sur les riches et les dépenses de soins pour les personnes âgées suggère que ces idées sont un attrait central de la politique démocrate, à la fois pour les électeurs de base et de swing du parti.

« Les gens élisent des démocrates parce qu’ils augmenteront les impôts des riches pour effectuer une modeste redistribution économique, et [policies] pour les personnes âgées sont toujours très populaires », a déclaré Winter.

Les sondages ont montré un solide soutien majoritaire pour la plupart des éléments du projet de loi en tant que politiques autonomes. (L’expansion du crédit d’impôt pour enfants a été approuvée par la majorité, mais semble avoir de moins bons résultats dans les sondages lorsque les électeurs sont explicitement interrogés sur la possibilité de rendre l’expansion permanente.)

La popularité du projet de loi pourrait changer à mesure que les Américains en apprennent davantage et sont exposés à des messages partisans; un sondage d’octobre de CBS News a révélé que peu d’Américains disent qu’ils en savent beaucoup sur le contenu du projet de loi, et seulement un tiers pense que cela les affectera directement, malgré de nombreuses dispositions visant à aider les familles à revenu moyen et faible.

Sur les questions climatiques, 63 % des électeurs du sondage Vox/Data for Progress ont exprimé leur soutien au programme d’électricité propre qui est un élément clé de la stratégie de crise climatique du projet de loi. Cinquante-sept pour cent ont déclaré que les crédits d’impôt pour les voitures électriques dans le cadre du plan Build Back Better les rendraient plus susceptibles d’en acheter une.

Le projet de loi des démocrates est populaire. Alors pourquoi le rétrécissent-ils ?

Les Américains apprécient largement le Build Back Better Act. La plupart ne semblent pas déconcertés par le prix de 3,5 billions de dollars. Le fort soutien aux augmentations d’impôts sur les riches – après d’importants allégements fiscaux pour les riches et les entreprises sous le président Donald Trump – suggère que les démocrates centristes sceptiques pourraient avoir d’autres préoccupations en soutenant les réductions du projet de loi.

La précarité du projet de loi tient en grande partie aux très faibles majorités des démocrates à la Chambre et au Sénat. Cela donne à Joe Manchin, un sénateur d’un État charbonnier votant par Trump, le pouvoir de dicter les exigences en matière de dispositions climatiques ainsi que la taille globale du projet de loi.

Cela signifie également qu’une autre sénatrice centriste, Kyrsten Sinema, est une figure clé des négociations, même si ce qu’elle veut dans le projet de loi n’est pas tout à fait clair – et elle est partie cette semaine pour l’Europe pour une tournée de collecte de fonds. (Alors que l’approbation de Manchin dans son État d’origine de Virginie-Occidentale est restée assez stable dans l’ensemble, la résistance de Sinema à la législation a fait chuter son taux d’approbation parmi les démocrates et a provoqué l’apparition d’un défi principal en Arizona, un État plus également divisé entre républicains et démocrates .)

Manchin, Sinema et d’autres démocrates modérés sont parfois apparus en désaccord sur la manière de payer la facture, ce qui complique encore les choses.

Au magazine New York, Eric Levitz craie le recul de certains démocrates de la Chambre jusqu’à la représentation biaisée de l’Amérique au Congrès et le déclin du travail en tant que force de lobbying. Plus, peut-être, l’entêtement à l’ancienne : de nombreux démocrates au Congrès ont atteint l’âge politique à l’époque de Bill Clinton, de la réduction du déficit et de la réforme de l’aide sociale. « Je pense que c’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir (3 500 milliards de dollars) de belles choses: le travail est faible, le Congrès est mal réparti et certains vieux démocrates riches ont des croyances agaçantes », a écrit Levitz.

Peu importe ce qui se passe avec le Build Back Better Act, cela ne mettra pas fin aux débats sur ce que signifie réellement la poursuite de politiques populaires. Même si le projet de loi final est adopté par le public, il pourrait ne pas non plus conduire les démocrates à la victoire électorale.

Mais si les démocrates ne recherchent que la législation souhaitée par la plupart des Américains, taxer les riches pour payer des politiques qui aident les familles, les personnes âgées et la planète semble être une valeur sûre.