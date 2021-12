Reconstruire en mieux va gonfler la dette publique et conduire à plus d’inflation

Le président Biden exhorte le Sénat à adopter le projet de loi de dépenses massives Build Back Better (BBB) ​​qui a déjà été adopté à la Chambre. Biden affirme que le projet de loi n’augmentera pas le déficit et réduira l’inflation. Le Congressional Budget Office (CBO) n’est pas d’accord.

Biden dit que le projet de loi entraînera une augmentation des dépenses du gouvernement d’environ 1,75 billion de dollars au cours de la prochaine décennie. Il dit que toutes les dépenses seront financées en augmentant les impôts des riches. Par conséquent, cela n’augmentera pas le déficit.

Il dit également que l’augmentation massive des dépenses gouvernementales en plus de son projet de loi de relance de 1 900 milliards de dollars adopté en mai et du projet de loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars adopté en novembre réduira l’inflation.

Dans son évaluation initiale, le CBO a calculé le coût sur dix ans du projet de loi, exactement comme il est écrit, à 1,635 billion de dollars et l’augmentation des recettes fiscales à 1,268 billion de dollars. Cela signifie que le déficit augmenterait de 367 milliards de dollars. Récemment, le CBO a recalculé ces chiffres en utilisant différentes hypothèses.

En supposant que les programmes, qui ne sont financés que pour deux ou trois ans, deviennent permanents, les dépenses passeraient à 4 200 milliards de dollars, ce qui signifie que le déficit serait d’environ 3 000 milliards de dollars. Ces 3 000 milliards de dollars s’ajouteraient aux déficits annuels déjà élevés attendus au cours de la prochaine décennie.

En fait, avant que Biden ne soit élu et avant qu’il ne puisse adopter ses énormes projets de loi de dépenses, le CBO a estimé que le déficit budgétaire américain serait de 1 000 milliards de dollars chaque année pour la prochaine décennie. Cela signifie que les dépenses déjà approuvées et les ajouts de Biden ajouteront plus de 13 000 milliards de dollars à la dette publique actuelle de près de 30 000 milliards de dollars. D’ici la fin de la décennie, la dette s’élèvera à 43 000 milliards de dollars.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent et que les taux des obligations du Trésor approchent de la moyenne historique de 2,5 % à 3 %, les intérêts débiteurs annuels sur cette dette dépasseront 1 000 milliards de dollars. C’est 1 000 milliards de dollars, payés chaque année, qui ne peuvent pas être utilisés chaque année pour des dépenses gouvernementales plus productives.

Quelle analyse du CBO est correcte ?

Historiquement, il est extrêmement difficile, voire impossible, de financer un programme social une fois que le programme a été mis en œuvre et les fonds déboursés. En fait, le Congrès discute actuellement d’un programme d’un an qui doit expirer. Biden voulait aider les ménages avec enfants à payer la garderie et d’autres dépenses liées aux enfants. En juillet dernier, le Congrès a adopté un projet de loi prévoyant des chèques d’avance mensuels pouvant aller jusqu’à 300 $ par enfant. Il s’agissait d’un programme temporaire ponctuel. Mais certains membres du Congrès souhaitent prolonger les paiements jusqu’à l’année prochaine et au-delà. Les démocrates, qui détiennent la majorité dans les deux chambres du Congrès, affirment que ces paiements sont essentiels pour réduire la pauvreté des enfants. « Nous n’allons pas avoir de retard de paiement. C’est trop important », a déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-Ohio).

C’est exactement ce qui arriverait à tous les programmes « à court terme » du projet de loi BBB. Le projet de loi prévoit des programmes « temporaires » pour les crédits d’impôt pour enfants, le financement de la maternelle universelle, l’élargissement de la loi sur les soins abordables et une augmentation des déductions SALT.

À la fin de chacun de ces programmes, les membres du Congrès ne les laisseront pas expirer, ce qui signifie que les programmes seraient en vigueur pendant dix ans et probablement plus longtemps. Cela contribuerait à garantir que les déficits budgétaires pourraient dépasser 1 300 milliards de dollars par an.

Cela imposerait un fardeau si lourd aux générations futures qu’il pourrait en résulter une situation financière très précaire puisque la dette publique représentera plus d’une fois et demie le PIB annuel.

La demande excédentaire résultant des dépenses massives de Biden entraînera une augmentation de l’inflation. Il dit que ses plans de dépenses, qui, selon lui, sont soutenus par 17 économistes lauréats du prix Nobel, réduiront l’inflation. C’est tout simplement faux.

Ils se trompent également lorsqu’ils expliquent que s’ils augmentent les impôts du même montant que les dépenses publiques, il n’y aura pas d’impact sur l’inflation. Les dépenses publiques augmentent la demande. Cependant, il n’y aura presque pas de baisse compensatoire de la demande. C’est parce que les augmentations d’impôt tombent sur les revenus les plus élevés.

Ces ménages consommeront toujours la même quantité pour maintenir leur style de vie somptueux. Ils auront simplement moins à investir. Puisqu’il n’y aura pas de diminution compensatoire de la demande, l’augmentation des dépenses gouvernementales entraîne plus de demande excédentaire et plus d’inflation, pas moins.

Espérons que le projet de loi Reconstruire en mieux ne soit pas adopté.

