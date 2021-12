Reconstruire le Parlement : le contribuable pourrait faire face à une facture stupéfiante de 14 milliards de livres sterling | Politique | Des nouvelles

Les projections initiales avaient suggéré que le coût serait d’environ 4 milliards de livres sterling. Cependant, le Sunday Times a affirmé que le coût des réparations pourrait atteindre 14 milliards de livres sterling, ce qui signifie que, compte tenu de la population britannique de 67,2 millions, cela coûterait plus de 208 livres sterling à chaque homme, femme et enfant.

Il est entendu que le chiffre est basé sur des travaux préliminaires pour évaluer l’étendue des mesures qui doivent être prises pour sauver le palais vieux de 150 ans, qui a été construit après l’incendie du bâtiment d’origine en 1834.

Un porte-parole du programme a déclaré : « Toute information préliminaire est basée sur une analyse préliminaire sur laquelle nous nous fonderons au fur et à mesure que nous poursuivrons notre travail de planification vital en 2022.

« Le Parlement sera invité à approuver le plan de restauration, y compris les coûts et les délais finalisés, lorsqu’il aura été entièrement développé en 2023. »

Le porte-parole a ajouté : « Nous élaborons un plan de restauration détaillé basé sur des dizaines de milliers d’heures d’enquêtes sur les bâtiments, qui donnera les coûts et les délais les plus précis pour les travaux complexes et essentiels nécessaires pour sauver le palais de Westminster jamais développés. »

Plus tôt cette année, le chef de la Chambre des communes, Jacob Rees-Mogg, a insisté sur le fait que le Parlement devait « être en mesure de justifier auprès du contribuable » l’énorme liste de réparations.

Cela est arrivé après que plus de 50 ingénieurs, arpenteurs architectes, spécialistes de l’acoustique et de l’éclairage et écologistes aient passé au total 4 700 heures pendant les vacances du Parlement à enquêter sur le bâtiment et à créer le dossier le plus détaillé du site jamais créé.

Se référant au prix mentionné précédemment d’environ 4 milliards de livres sterling, M. Rees-Mogg a déclaré: « Nous avons soudainement entendu parler d’un coût de 10 à 20 milliards de livres sterling à venir ».

Une déclaration publiée sur le site Web du Programme le mois dernier a déclaré: «Des centaines de nouveaux artisans du patrimoine et spécialistes de la conservation seront nécessaires pour remplir des rôles dans l’artisanat traditionnel avant les travaux essentiels de restauration des bâtiments du Parlement.

« Les plâtres et charpentiers du patrimoine, les tailleurs de pierre et les restaurateurs de fenêtres historiques ne sont que quelques-uns des emplois qui seront très demandés tout au long du programme de restauration du Parlement, et une évaluation nationale de milliers de fournisseurs et de prestataires de formation a révélé que davantage de spécialistes seront nécessaires dans certaines zones. »

Le communiqué ajoute: «La baisse de la demande au fil des décennies a conduit à une industrie du patrimoine et de la conservation plus petite qui devra être renforcée avant le plus grand programme de restauration jamais réalisé au Royaume-Uni pour sauver le palais de Westminster.

« Dans certains domaines tels que le plâtrage patrimonial, les recherches suggèrent que plus d’un tiers des spécialistes travaillant actuellement au Royaume-Uni seront nécessaires dans le programme complexe de travaux essentiels pour restaurer le Parlement.

« Le programme de restauration pourrait également nécessiter jusqu’à 34 % de tous les spécialistes des fenêtres patrimoniales au Royaume-Uni.

« Le programme de restauration et de renouvellement (R&R) du Parlement travaillera avec des organisations du patrimoine et de la conservation pour encourager les gens à exercer ces professions spécialisées et contribuer à la restauration. »