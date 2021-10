Reconstruire l’économie de la rue indienne : pourquoi il est important d’aider les vendeurs de rue touchés par le covid

Les vendeurs de rue en Inde. (Photo : REUTERS)

Par Ashwajit Singh

Les fêtes de fin d’année en Inde se rapprochent à nouveau et se présentent comme une opportunité pour le pays d’espérer une relance économique. Avec le nombre de cas COVID-19 en forte baisse dans les États et les régions et un nombre record de vaccinations reposant sur la confiance dans la capacité de l’État, les marchés devraient à nouveau prospérer avec les consommateurs et apporter un nouvel espoir de gloire économique. C’est alors que nous devons nous tourner vers plus de 40 millions de travailleurs informels indiens confrontés à un péril économique post-pandémie. Parmi ceux-ci, plus de 1,5 crore sont des travailleurs de fortune non protégés – des colporteurs, des vendeurs et des militaires – y compris un nombre important de femmes et d’enfants ravagés par les restrictions induites par la pandémie sur leur vie et leurs moyens de subsistance. Nous devons envisager si les solutions pour leur réintégration dans l’Inde en voie d’urbanisation rapide émergeront de la merci de l’État, ou si elles proviendront de l’innovation et de l’adaptation, formalisant l’industrie de l’intérieur.

Le sort post-pandémique des vendeurs de rue a poussé les gouvernements des États à introduire des plans de relance, souvent des secours sous la forme de prêts de crédit. Cependant, il reste nécessaire de mettre en place des programmes de transfert direct pour s’assurer que le vendeur est doté d’une incitation à retourner dans l’économie urbaine, à redémarrer et à reconstruire à partir de zéro.

En tant que percée pour la reconnaissance de leurs problèmes par l’État, le colportage a été reconnu par la Cour suprême de l’Inde comme un droit fondamental en 2010. Cependant, il reste une absence pressante de législation spécifique et pragmatique en faveur de conditions de travail dignes. La première reconnaissance légale du GOI à l’économie de rue est intervenue après la promulgation de la loi de 2014 sur les vendeurs de rue (protection des moyens de subsistance et réglementation de la vente de rue), qui promettait aux vendeurs de rue leurs propres comités de vente de la ville (TVC), des logements désignés et des certificats de vente. garantir leurs droits économiques. Mais les ambiguïtés de définition de la loi ainsi que le manque de représentation adéquate des vendeurs de rue au sein du Comité ont rendu difficile la mise en œuvre correcte de la législation.

Un pas en avant a été le soutien institutionnalisé du Centre par le biais du programme PM SVANidhi qui a garanti des prêts sans garantie à faible intérêt pendant un an en juin 2020 pour tous les vendeurs de rue enregistrés applicables. L’idée étant une formalisation de la filière avec une mise à disposition de filets de sécurité clairs face à la détresse provoquée par la pandémie. Bien que plus de 45 demandes de lakh ont été reçues d’ici août 2021 sur une période de 15 mois, environ 11% de tous les vendeurs de rue vulnérables des catégories C et D ont reçu les montants de prêt applicables. En outre, le dénombrement global des bénéficiaires ne couvre qu’environ la moitié de tous les vendeurs de rue estimés en Inde. Cela dit, alors que la mise en œuvre réelle du programme est pleine de défis administratifs, il ne fait aucun doute qu’il peut potentiellement jeter les bases de l’amélioration de l’économie de la rue de la manière la plus inclusive possible.

En outre, la bonne mise en œuvre de ces instruments législatifs doit englober une approche ascendante, l’État accompagnant les efforts des organisations de la société civile et des ONG locales sur le terrain en s’appuyant sur l’agenda de l’économie de la rue, car ils tentent souvent de soulever des problèmes tangibles. Les enquêtes de rue peuvent également viser à couvrir autant de bénéficiaires et de statistiques vitales que possible pour s’assurer que les politiques parrainées par l’État touchent infailliblement les vendeurs sur le tout dernier kilomètre du royaume.

L’économie de la rue doit être repensée de l’intérieur pour s’adapter à l’évolution des temps. Pour commencer, les États et par la suite, les TVC, peuvent chercher à délimiter des zones de vente spécifiques autour de la ville qui adhèrent aux pratiques sanitaires et à la distanciation sociale, encourageant un comportement approprié en cas de pandémie. Cela aidera à répartir le fardeau de la responsabilité entre les vendeurs, les consommateurs et l’État, et à diluer la stigmatisation locale autour des vendeurs de rue afin de susciter une confiance accrue du public dans leur cause.

Au milieu du déficit actuel d’informations sur les problèmes complexes auxquels sont confrontés ces travailleurs marginalisés, les meilleures solutions émergent souvent de leur propre expérience. L’exposition au commerce électronique, aux moyens techniques et au financement aidera à tirer parti de l’essence commerciale et traditionnelle des pratiques de vente ambulante et permettra au colporteur mobile de résoudre les problèmes qu’il comprend le mieux. Le marchand ambulant doit être perçu et traité comme un entrepreneur en devenir, en lui réside l’opportunité d’innovation, de réinvention et de transformation. En grande partie, l’accompagnement doit viser à pousser ces entrepreneurs dans la bonne direction, à les encourager à interagir et à développer des collaborations stratégiques qui peuvent capitaliser sur les circonstances existantes, et à calibrer ces modes de vie dispersés dans une industrie spécialisée à part entière fonctionnant entièrement dans la rue.

Alors que les experts appréhendent la troisième vague de la pandémie sans aucune certitude quant à sa date d’arrivée, la question de ses implications pour les groupes à revenu intermédiaire inférieur reste sans réponse. Alors que le soulagement actuel de la pandémie ouvrira la voie à un certain niveau de sécurité économique, c’est l’économie de rue qui doit être exploitée pour contribuer efficacement à la prospérité économique au niveau national. Plus important encore, cette nouvelle prospérité doit toucher la vie de toutes les parties prenantes de la scène locale, qu’il s’agisse des tireurs de pousse-pousse, des potiers ou des vendeurs de rue. C’est là que les citoyens doivent se manifester. Acheter localement facilitera le rendez-vous de l’Inde avec l’autonomie et renforcera les chaînes d’approvisionnement locales pour innover et capitaliser, même en ces temps défavorables.

Le développement durable inclusif et axé sur le marché arrivera, en fin de compte, avec l’autonomisation de nos entrepreneurs de rue qui luttent au tout dernier kilomètre. La véritable autonomie viendra une fois que nous aurons élevé ces porteurs locaux de notre économie, une fois que nous cesserons de tenir pour acquis la pandémie qui sévit dans nos périphéries immédiates pendant toutes ces années innombrables.

(Ashwajit Singh est le directeur général, IPE Global, une société de conseil en développement international)