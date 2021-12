Reconstruire mieux ou construire plus de bombes ? Le choix est clair.

— de Démocratie maintenant !

« Nous devons nous garder d’acquérir une influence injustifiée, recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. »

— Prés. Dwight Eisenhower, 1961

Alors que des intérêts particuliers à Washington, DC ont réduit le paquet Build Back Better du président Joe Biden de 3,5 billions de dollars à 1,75 billion de dollars sur dix ans, le budget annuel du Pentagone de 768 milliards de dollars a transité par la Chambre des représentants. Cela équivaut à environ 8 000 milliards de dollars sur dix ans, bien plus que Build Back Better, adopté avec une harmonie bipartite. La Loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) est maintenant au Sénat, où des amendements supplémentaires aux dépenses sont demandés pour cette loi « doit être adoptée ». Si les budgets indiquent les valeurs d’une société, alors ce qui est important pour les États-Unis est clair : les armes et la guerre.

La NDAA telle qu’elle a été adoptée à la Chambre était en fait de 24 milliards de dollars de plus que ce que l’administration Biden avait demandé et, selon Politico, est « une étape clé pour se débarrasser des armes vieillissantes et aider le Pentagone à s’orienter vers les technologies émergentes ». Cette nouvelle apportera de la joie au complexe militaro-industriel.

Les reportages abondent sur des armes de haute technologie testées et déployées par la Russie, la Chine et d’autres adversaires perçus. La Russie vient de lancer un missile tueur de satellites, marquant un coup direct sur l’un de ses satellites défunts. La Chine aurait lancé un missile « hypersonique » capable de lancer une première frappe nucléaire surprise contre les États-Unis.

« Les États-Unis dépensent 10 fois ce que la Russie dépense, environ 3 fois ce que la Chine dépense », a déclaré Bill Hartung sur Democracy Now! heure des nouvelles. Hartung est l’auteur d’un nouveau rapport intitulé « Arming Repression : US Military Support for Saudi Arabia, from Trump to Biden » et du livre « Prophets of War : Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex ». Il a ajouté : « Il a 13 fois plus d’ogives nucléaires actives dans son stock que la Chine. Nous avons 11 porte-avions d’un type que la Chine n’a pas. Nous avons 800 bases militaires américaines dans le monde tandis que la Chine en a trois. Donc, toute cette idée que la Chine et la Russie sont des menaces militaires pour les États-Unis a été principalement fabriquée pour augmenter le budget militaire. Jusqu’à présent, malheureusement, au moins dans les salles du Congrès et de l’administration Biden, cela a été un succès. »

Le budget militaire comprend le plus gros montant jamais demandé pour la recherche sur de nouveaux systèmes d’armes, la cyberguerre, l’intelligence artificielle et le développement de robots tueurs.

« Les robots tueurs sont une chose du futur mais pas un avenir lointain », a déclaré Steve Goose, directeur de la division Armes de Human Rights Watch et co-fondateur de la Campagne pour arrêter les robots tueurs, sur Democracy Now! «Ce n’est pas l’humain qui décide quoi cibler et quand appuyer sur la gâchette, mais le système d’arme lui-même le fait grâce à l’intelligence artificielle, aux capteurs et aux algorithmes. Ce n’est pas seulement une nouvelle arme, c’est une nouvelle forme de guerre et pas une qui va être gentille avec l’humanité.

Les Nations Unies organisent une conférence sur la Convention sur les armes classiques à Genève la semaine prochaine, où les règles régissant ces robots tueurs seront discutées. Les États-Unis « rejettent… les interdictions ou restrictions sur le développement et l’acquisition d’armes entièrement autonomes », a déclaré Steve Goose.

Lors d’une conférence cette semaine, le président des chefs d’état-major interarmées du Pentagone, le général Mark Milley, a déclaré : « L’État-nation qui maîtrise l’intelligence artificielle et l’intègre dans les opérations militaires, la combine avec la robotique… va avoir un avantage extraordinaire. » Il a ajouté : « Notre capacité à frapper avec des tirs de précision à longue portée est sans précédent. Nous pouvons frapper n’importe où dans le monde, à des niveaux de précision très, très raffinés. »

Malheureusement, les affirmations pérennes sur les « bombes intelligentes » de précision du Pentagone et de ses boosters ont été prouvées fausses à maintes reprises dans le monde entier, par les cadavres de civils – déshumanisés en tant que « dommages collatéraux » – tués par l’armement américain.

Le New York Times a récemment rapporté une frappe aérienne en mars 2019 à Baghuz, en Syrie, qui visait à l’origine les combattants de l’Etat islamique. Une bombe de 500 livres a été larguée sur un rassemblement de femmes et d’enfants. Quelques minutes plus tard, les survivants ont été ciblés avec deux bombes de 2 000 livres. L’attaque, ordonnée par une unité d’opérations spéciales américaine secrète connue sous le nom de Task Force 9, a tué environ 80 personnes. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné un examen complet de l’incident.

Airwars, une organisation à but non lucratif qui suit les actions militaires et les dommages causés aux civils dans les zones de conflit comme la Syrie, l’Irak et le Yémen, a enregistré près de 60 000 morts parmi les civils au cours des 15 dernières années, ne reflétant que les frappes aériennes officiellement signalées.

« 770 milliards de dollars pour le Pentagone ont facilement dépassé la maison 363-70 », a tweeté le député progressiste new-yorkais Jamaal Bowman après que la Chambre a adopté la NDAA. « C’est incroyable à quelle vitesse le Congrès déplace les armes, mais nous ne pouvons pas assurer le logement, les soins et la justice pour nos anciens combattants, ni investir dans des programmes d’emploi solides pour des districts comme le mien. »

Reconstruire mieux ou construire plus de bombes ? Le choix est clair.

