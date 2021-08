Record battu à l’extérieur par Manchester United en Premier League

Manchester United a battu le plus long record d’invincibilité à l’extérieur de la Premier League après qu’un but tardif de Mason Greenwood a assuré la victoire contre Wolverhampton Wanderers.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a eu la chance de s’échapper avec une victoire car les Wolves ont eu de nombreuses occasions mais n’ont pas pu les saisir. Les hôtes se demanderont comment Romain Saiss n’a pas marqué avec David De Gea en réussissant un double arrêt spectaculaire pour lui refuser.

Cette victoire porte le record d’invincibilité de United à 28 matchs. Ce sera un gros coup de pouce après le match nul décevant de la semaine dernière contre Southampton. Pour les Wolves, ils ont perdu leurs trois premiers matchs de Premier League sous la direction du nouveau patron Bruno Lage et n’ont pas encore marqué en championnat cette saison.

Manchester United établit un nouveau record à l’extérieur en Premier League

Mason Greenwood à nouveau sur la cible pour Manchester United

Mason Greenwood a connu un début de saison fantastique pour la nouvelle saison de Premier League. Après avoir marqué lors des deux premiers matchs de la saison, il en a ajouté un autre avec une frappe cruciale à dix minutes de la fin. Ce fut une frappe brillante du joueur de 19 ans, même si le gardien des Wolves Jose Sa aurait dû faire mieux.

Greenwood a commencé comme attaquant principal et a été déplacé vers l’aile droite après l’entrée d’Edinson Cavani en seconde période. Avec Cristiano Ronaldo qui attend dans les coulisses et la pléthore d’options d’attaque à la disposition de Solskjaer, il sera intéressant de voir où Greenwood s’intègre.

On peut soutenir que les trois premiers de Manchester United seraient Greenwood à droite, Jadon Sancho à gauche et Ronaldo en haut. Cependant, Paul Pogba a été plus efficace sur le côté gauche cette saison. Contre les Wolves, il a joué plus profondément et n’a pas eu l’influence qu’il a cette saison. C’est un mal de tête que Solskjaer préférerait avoir. Cependant, cela peut prendre un certain temps pour trouver le bon équilibre du milieu vers l’avant.

Pour Greenwood, compte tenu de sa forme actuelle, il est surprenant qu’il ne fasse pas partie de l’équipe d’Angleterre pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde. S’il continue comme ça, Gareth Southgate ne pourra sûrement pas l’ignorer plus longtemps.

Le manque de tranchant coûte à nouveau les loups

Pour le deuxième week-end consécutif, les Wolves se demanderont comment ils sont repartis sans points ni buts. Ils ont dominé contre Tottenham Hotspur le week-end dernier, mais manquaient d’avance. C’était la même histoire contre Manchester United.

Adama Traoré et Francisco Trincão menaçaient d’aller de l’avant tout l’après-midi. En particulier, en première mi-temps, United a eu du mal à faire face à la puissante course de Traoré. Cependant, l’une des plus grandes critiques du joueur de 25 ans est son dernier ballon et une fois de plus, il manquait contre United. S’il pouvait s’améliorer, il serait l’un des joueurs les plus dangereux d’Europe.

Le manager des Wolves, Bruno Lage, se demandera comment Romain Saiss n’a pas marqué au milieu de la seconde mi-temps. David De Gea a réussi non pas une mais deux fois à lui refuser le premier but. Son deuxième arrêt en particulier est un concurrent précoce pour l’arrêt de la saison.

Une fois de plus, ils n’ont pas trouvé de but et ont succombé à une troisième défaite consécutive 1-0 pour commencer la saison. Après avoir réussi 15 tentatives cadrées lors de leurs trois premiers matches, ils n’ont pas encore marqué et ont maintenant perdu leurs six derniers matches de Premier League.

Ce sera une grande préoccupation pour Bruno Lage. Avant le match contre Manchester United, les Wolves ont annoncé la signature de l’attaquant Hwang Hee-chan du RB Leipzig pour un contrat de prêt d’une saison avec option d’achat. Le support des Wolves espère qu’il sera la réponse à leurs problèmes de buts.

Des débuts solides pour Raphael Varane

Raphael Varane a fait ses débuts très attendus pour Manchester United à Molineux et a réalisé une solide performance.

Positionnellement, il était irréprochable et a forcé les attaquants des Wolves à revenir aux canaux ou à prendre des coups de pot à distance. L’attaquant Raul Jimenez était assez calme car Varane et Harry Maguire l’ont bien dirigé.

Varane a également fait un blocage important pour dénier Francisco Trincão. Il a fait quelques interventions cruciales tard alors que United s’accrochait pour assurer la victoire.

Il y aura sans doute plus à venir du vainqueur de la Coupe du monde français et il sera heureux de commencer sa carrière à United avec une feuille blanche. Si l’équipe d’Old Trafford doit prétendre au titre, le partenariat entre Maguire et Varane sera crucial.

