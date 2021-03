Record CaFE – Madhaiyaan Angamuthu: «  Malgré Covid-19, les exportations agricoles ont bien marché  »

Dr M Angamuthu, Président de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA)

Malgré les défis auxquels fait face la pandémie de Covid-19 à travers le monde, les exportations de produits agricoles et transformés de l’Inde ont connu une augmentation significative selon les données disponibles pour les 10 premiers mois de FY21. Le Dr M Angamuthu, président de l’Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA), qui relève du Ministère du commerce et de l’industrie, s’est entretenu avec Sandip Das, analyste de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, des mesures prises pour stimuler l’agro- exportations. Extraits:

Les exportations de produits agricoles et transformés de l’Inde ont considérablement augmenté, en particulier au cours de la dernière décennie. Quels facteurs attribuez-vous à cela?

Les efforts déployés par les acteurs concernés de la chaîne agroalimentaire au cours de la dernière décennie ont entraîné une augmentation des exportations de 7 343,98 millions de dollars en avril 2009-10 à 16 133,28 millions de dollars en 2019-20. Au cours des 10 premiers mois de l’exercice actuel, nous avons réalisé des exportations d’une valeur de 15 566 millions de dollars, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période en 2019-2020. En termes de roupies, la réalisation de l’agro-exportation était de 1 157,82 crore de roupies en avril-janvier 2020-21, soit plus de 25% par rapport à l’exercice précédent. Les principaux facteurs à cet égard sont les efforts déployés pour renforcer les liens en amont, la mise en place d’une infrastructure post-récolte, le renforcement de l’infrastructure logistique et les efforts de promotion du marché pour amener les produits agricoles sur les marchés mondiaux.

Pendant le Covid-19, il y avait des défis dans le transport des marchandises, et pourtant les exportations ont augmenté…

Nous avons pris plusieurs mesures en termes de sécurité et d’hygiène en raison des défis opérationnels et sanitaires posés par Covid-19. En particulier, les exportations de riz et de blé non basmati au cours des 10 premiers mois de l’exercice en cours ont augmenté de 125% et 533%, respectivement, par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La part mondiale de l’Inde dans les exportations de produits agricoles et de produits alimentaires transformés est encore marginale…

Le gouvernement avait annoncé la politique d’exportation agricole en 2018 avec pour objectifs d’augmenter les exportations, de diversifier le panier d’exportation et les destinations, et d’encourager les produits agricoles à haute valeur ajoutée et à forte valeur ajoutée en mettant l’accent sur les denrées périssables. L’objectif est de fournir un régime de politique commerciale stable, le développement des infrastructures, y compris l’infrastructure logistique, la participation des gouvernements des États et la mise en place de mécanismes institutionnels au niveau de l’État pour soutenir les exportations. Les recommandations opérationnelles se concentrent sur le développement de grappes de produits, la promotion de produits à valeur ajoutée et de produits biologiques à forte valeur ajoutée, le développement des compétences, le marketing et la promotion de la marque India, etc. L’APEDA a pris de nombreuses initiatives qui ont abouti à la délégation des agences nationales et des officiers nodaux pour 28 États. Des comités de suivi au niveau des États ont été créés dans 22 États. Les gouvernements des États ont été facilités pour la préparation des plans nationaux d’agro-exportation, et ceux-ci ont été finalisés par 16 États. Une stratégie agro-exportation spécifique à chaque pays a été préparée pour 60 pays.

Avec quelles agences avez-vous collaboré pour booster vos perspectives d’exportation?

L’APEDA a signé des protocoles d’accord avec le NABARD, le Consortium pour les petits producteurs agricoles, la National Cooperative Development Corporation, la National Cooperative Union of India et la Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, pour la création d’organisations de producteurs agricoles, de sociétés -aider les groupes pour faciliter la production orientée vers l’exportation. Des efforts ont également été faits pour créer une synergie avec les ministères et organisations de tutelle concernés qui fournissent le soutien du fonds pour les activités de développement visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement des exportations agricoles.

En outre, pendant Covid-19, pour prouver une plate-forme aux importateurs et aux exportateurs, un logiciel de salon virtuel a été développé et est en cours de mise en œuvre. Des forums de promotion des exportations ont été mis en place pour neuf produits (raisins, mangues, grenades, bananes, oignons, riz et céréales nutritives, produits laitiers et floriculture). Les exportations agricoles indiennes sont confrontées à des obstacles en raison de désavantages tarifaires. Des études internes ont été menées et un rapport a été préparé sur les désavantages tarifaires avec les pays importateurs, ce qui aidera à répondre à ce problème.

Quels produits de base ont vu leurs exportations augmenter au cours de la dernière décennie?

Le riz basmati et non basmati, la viande de buffle, les arachides, les préparations diverses, les préparations de céréales, la gomme de guar, les fruits transformés, les jus et les noix, les légumes transformés, les raisins frais, les légumes frais et autres sont les produits qui ont connu une croissance importante des exportations.

Des mesures sont-elles prises pour garantir que les exportations indiennes ne soient pas rejetées en raison de la présence de niveaux plus élevés de traces de pesticides?

Considérant que la sécurité alimentaire et la traçabilité sont les exigences des pays importateurs, nous avions lancé depuis longtemps la mise en œuvre d’un système de traçabilité pour les produits potentiels identifiés. Le premier système de traçabilité des raisins (grape.net) a été mis en place en 2006-07 pour l’exportation de raisins vers le marché de l’UE. Après son succès, il a été reproduit sur d’autres produits. Jusqu’à présent, le système de traçabilité a été mis en place pour l’exportation de riz basmati (basmatirice.net), de produits carnés (meat.net), d’arachides (peanut.net) et de produits biologiques (trace.net). Le système de traçabilité des fruits et légumes potentiels (horti.net) est en cours de mise en œuvre. Dans ce système, un module d’enregistrement des agriculteurs pour différents fruits et légumes doit être activé. Des systèmes de traçabilité pour la volaille, le miel, la banane et les produits IG ont également été lancés.

En outre, le travail des laboratoires reconnus par l’APEDA a été mis à jour à 200 laboratoires, ce qui facilite les tests d’échantillons de produits conformément aux exigences des pays importateurs. Pour une nouvelle expansion des laboratoires, l’APEDA a contacté tous les laboratoires agricoles d’État pour obtenir la reconnaissance NABL et être reconnu par l’APEDA pour les tests d’exportation.