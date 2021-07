Record d’amende impayée : la DGT met en garde contre une nouvelle arnaque, ne mordez pas | Moteur

La DGT vient de démentir l’un des derniers canulars visant à tromper les utilisateurs d’e-mails pour collecter de l’argent sur les « amendes ». La DGT le précise, les notifications officielles se font par voie postale ou par la Direction Electronique des Routes (DEV).

Soyez prudent si vous recevez une hypothèse E-mail de la DGT vous demandant de payer une amende. La Direction générale de la circulation ne notifie pas les amendes de cette manière et il s’agit, encore une fois, d’une tentative d’escroquerie.

La DGT elle-même vient de le démentir sur Twitter et prévient que c’est une tentative de phishing:

Comme on peut le lire sur le site de la DGT, les notifications d’amende se font par courrier postal ou notification de l’Adresse Routière Electronique. Par conséquent, nous devons éviter tout autre moyen (téléphone, SMS, e-mail) avec lequel quelqu’un essaie de nous signaler une amende.

Il se peut qu’après plusieurs tentatives nous ne vous ayons pas localisé ou que la notification ait été rejetée. Dans ce cas, nous le publierons au Conseil d’administration, en donnant la notification comme terminée et en poursuivant la procédure de sanction. Dans ce Conseil, non seulement les infractions qui relèvent de la DGT, mais aussi les municipalités et les Communautés autonomes sont publiées.