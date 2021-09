Record de 2,22 crore de vaccins Covid-19 administrés en une journée

in

Vendredi, le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union a mené une méga campagne de vaccination. Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya a déclaré que ce record était un hommage au Premier ministre le jour de son anniversaire. Il a remercié les agents de santé d’avoir aidé le pays à atteindre cette étape importante.

Vendredi, le pays a administré 2,22 crores de vaccins Covid-19, le chiffre le plus élevé sur une seule journée depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en janvier.

Le nombre total de vaccinations dans le pays a franchi la barre des 78 crores dans l’après-midi et se rapprochait progressivement de la barre des 80 crores vers la fin de la journée.

Le Karnataka (23,01 lakh), le Bihar (20,53 lakh), l’Uttar Pradesh (20,53 lakh), le Madhya Pradesh (19,99 lakh) et le Gujarat (16,91 lakh) représentaient une grande partie des vaccinations vendredi.

Pendant ce temps, le pays a signalé 34 403 nouveaux cas de Covid-19 vendredi, avec un nombre de cas actifs de 3,39 lakh. Le taux de positivité quotidienne des cas était de 2,25 % tandis que le taux de positivité hebdomadaire était de 1,97 %.

