Record de 62 800 milliards de décimales du nombre Pi, bien que seulement 39 soient nécessaires pour la précision atomique | La vie

On connaît tellement de décimales du nombre Pi qu’un supercalculateur est déjà nécessaire pour les gérer. Ils occupent 63 To de disque dur.

À mesure que la puissance de calcul des ordinateurs augmente, les décimales du nombre Pi.

En 2019, l’informaticienne japonaise Emma Haruka Iwao a utilisé le cloud de Google pour atteindre 31,4 billions de décimales. En 2020, un mathématicien a atteint 50 milliards, et ce mois-ci, des chercheurs de l’Université des sciences appliquées des Grisons, en Suisse, ont atteint jusqu’à les 62 800 milliards de décimales du nombre Pi.

Comme on nous l’a tous appris à l’école, le Numéro PI est une valeur constante qui est obtenue en divisant la longueur d’une circonférence par son diamètre. C’est un nombre irrégulier avec des décimales infinies : 3.14159365358979 …. En termes simples, la longueur de la circonférence est trois fois plus grande que son diamètre, et un peu plus.

Mensa est l’association la plus ancienne et la plus étendue de personnes ayant un QI élevé au monde. Pour y accéder, vous devez passer un test d’intelligence. Seulement 1 personne sur 50 l’obtient. Vérifiez votre niveau en répondant à ces questions de test.

Les décimales du nombre Pi ils sont intéressants parce qu’ils ne suivent pas un modèle, ils ne sont donc pas faciles à calculer. C’est pourquoi cette opération mathématique Il est utilisé par des benchmarks populaires pour mesurer la puissance de calcul des ordinateurs, en fonction du temps qu’il faut pour calculer un certain nombre de décimales.

Ces chercheurs suisses ont utilisé un supercalculateur équipé de 2 processeurs AMD avec 32 cœurs chacun, 1 To de RAM et 512 To de stockage.

Ce matériel a nécessité 108 jours et 9 heures pour calculer 62,8 milliards, c’est-à-dire 62,8 milliards de décimales du nombre Pi. 63 To sont nécessaires pour les stocker. Comme une note curieuse, Les dernières décimales calculées sont 7817924264.

Un ordinateur portable offre de la polyvalence et, dans de nombreux cas, beaucoup de puissance. Ce sont quelques modèles low cost avec Windows 10 qui résoudront une bonne partie de vos problèmes.

Le nombre Pi était déjà connu dans l’Egypte ancienne, il y a près de 4000 ans. Bien qu’il n’ait commencé à appeler de cette façon qu’au XVIIIe siècle. En mathématiques, la lettre grecque π est utilisée, la lettre initiale des mots périphérie et périmètre.

Au 5ème siècle, l’astronome chinois Zu Chongzhi a proposé un moyen simple de se souvenir de l’approximation la plus précise : diviser 355 par 113. Cela nous donne : 3,1415929. Il n’a pas été dépassé en près de 1000 ans. Aujourd’hui, les superordinateurs sont utilisés pour garder une trace de milliers de milliards de décimales.